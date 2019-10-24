Общество

70% россиян довольны тем, как организована диспансеризация

Доля тех, кто доволен организацией процесса диспансеризации за последние 2 года, достаточно велика и составляет 70% Об этом говорят данные исследования «Оценка качества и доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам РФ в рамках программы ОМС», проведенного по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования в партнерстве с Всероссийским союзом страховщиков.

«Скорее довольные» составляют большинство (49,9%), а пятая часть пациентов «полностью довольны» организацией профилактических мероприятий (20,1%). «Профилактика – это основа и приоритет в развитии здравоохранения. По целевым показателям Национального проекта «Здравоохранение» и к 2024 году профилактическими мероприятиями ежегодно должно быть охвачено 70% всех граждан», – подчеркнула глава ФОМС Наталья Стадченко.

Исследование выявило и рост популярности профилактических мероприятий у россиян. Наблюдается удвоение доли прошедших диспансеризацию в 2017-2019 годах по отношению к предыдущему аналогичному двухлетнему периоду. Как показал опрос, намерение пройти диспансеризацию зависит от практики ее прохождения в более ранние годы. Среди тех, кто проходил профилактические мероприятия в последние 1-2 года, наибольшее число готовых и дальше посещать поликлиники с этой целью - более 70%.

У большинства пациентов (56,8%) прохождение диспансеризации не вызывало сложностей. Среди отмеченных проблем - трудности с ее прохождением в короткий срок (в один день) – их отметили 23,5% опрошенных, о наличии очередей сказали 19,7% респондентов, а о нехватке всех нужных специалистов – 13,2%. «Амбулаторно-поликлинические организации, в которых во время проведения диспансеризации и профосмотров не хватает специалистов, могут принять их из стационара по совместительству. Сегодня диспансеризация может быть пройдена как в медицинской организации, к которой человек прикреплён, так и в любой другой без привязки к региону, в том числе это можно сделать, находясь в отпуске или командировке. Ограничений нет. При этом важно иметь результаты диспансеризации на руках (в виде «паспорта здоровья»). Кроме того, появилась возможность проходить диспансеризацию по вечерам и субботам, и даже записаться на нее дистанционно»– пояснила Наталья Стадченко.

Показательно, что все меньше россиян считают диспансеризацию чисто формальной процедурой. О том, что диспансеризация – это прекрасная возможность получить информацию о своем здоровье, комплексно посетив всех специалистов, высказались 39,7% участников опроса. Убеждены, что диспансеризация помогает выявить серьезные заболевания, контролировать состояние своего здоровья, осуществлять профилактику заболеваний и не допускать их развития - 37,4% опрошенных. Возможность бесплатно узнать о состоянии своего здоровья стимулирует к прохождению диспансеризации почти каждого третьего (29,7%).

Основные причины отказа от диспансеризации связаны с убеждением, что она проводится формально (29,4%), а также с нехваткой личного времени (28,6%). Практически каждый пятый респондент утверждает, что за квалифицированную, серьезную диагностику, которая могла бы выявить скрытые заболевания, всегда нужно платить (18,2%), а для 16,3% респондентов ограничивающий фактор для прохождения профилактических мероприятий – это уверенность в своем здоровье (16,3%).

Как пояснили во Всероссийском союзе страховщиков: «Одним из факторов, которые влияют на принятие решения о прохождении диспансеризации пациентом, является убежденность в том, что в рамках диспансеризации не проводится серьезная диагностика, так как она дорогостоящая и ее можно получить только за дополнительные деньги. Это не так. Сегодня диспансеризация включает в себя все необходимые исследования в полном объеме для выявления наиболее опасных заболеваний на ранних стадиях».

Пятая часть (19%) участников исследования подтвердили, что о профилактических мероприятиях их оповестила СМО, которая выдала им полис ОМС.

В Всероссийском союзе страховщиков подчеркивают, что с этого года существенно возросла роль страховых медицинских организаций в создании пациент-ориентированной модели, усилена роль страховых медицинских организаций по работе с населением. Теперь представители страховых медицинских организаций осуществляют «информационное сопровождение» застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи, и прежде всего при проведении профилактических мероприятий.

«Страховые представители на основе информации, переданной медицинской организацией, не только напоминают о прохождении диспансеризации, но и выясняют причины, по которым диспансеризация не была пройдена, осуществляют организацию повторного информирования застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактических мероприятий. Увеличилась частота информирования застрахованных, не прошедших диспансеризацию: теперь информирование проводится не ежеквартально, как было ранее, а ежемесячно», – поясняет председатель Совета по медицинскому страхованию Всероссийского Союза страховщиков Андрей Рыжаков.

СМО выбирает способ информирования застрахованных лиц: через сервис мобильных сообщений, почтовым отправлением, по телефону.

Андрей Рыжаков пояснил, что «если страховая компания вас не информирует о возможности пройти профилактические мероприятия, это означает - ваши контакты не актуализированы в ее базе данных. Рекомендую пациентам связаться со своей страховой медицинской организацией и предоставить актуальные контактные данные».

Результаты опроса также показали, что в целом россияне хорошо информированы о нововведениях в системе ОМС, касающихся организации профилактических мероприятий. Более трети опрошенных (36%) знают, что начиная с 40 лет диспансеризацию можно проходить ежегодно, каждый пятый знает, что и профилактический осмотр с 18 лет также нужно проходить ежегодно, а также и то, что посетить поликлинику для его прохождения можно и в выходной день (субботу). О включении в диспансеризацию онкоскринингов знают пока 15,1% опрошенных.

Напомним, что со следующего года в программу диспансеризации будут включены дополнительные скрининги для людей старше 65 лет: скрининги на старческую астению, на ломкость костей, на когнитивные нарушения памяти, внимания и психоэмоциональные расстройства, на определенный виды рака, которые возникают только в старческом возрасте. Весь этот комплекс обследований будет включен в федеральный проект «Старшее поколение».