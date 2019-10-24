Общество

Петр Крупеня принял участие в мероприятиях в честь 69-ой годовщине образования подразделений спецназа

24 октября в Пскове на территории отдельной бригады специального назначения прошли праздничные мероприятия, посвященные 69-ой годовщине образования частей и подразделений специального назначения Вооруженных Сил Российской Федерации. Поздравить бойцов пришли представители силового блока, региональной и городской властей, ветераны и другие гости, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В числе почетных гостей на праздничном мероприятии присутствовал руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

Мероприятие началось с выступления командира войсковой части Константина Бушуева, который рассказал об истории и заслугах воинского подразделения. Затем поздравления прозвучали от приглашенных гостей. Отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные награды и очередные звания.

Продолжилось мероприятие торжественным маршем по плацу. Завершилась официальная часть показательными выступлениями бойцов спецподразделения и детского спортивного коллектива.

Затем гостям была продемонстрирована выставка боевой техники, вооружения и экипировки.