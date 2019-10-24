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Общество

В Пскове может появиться памятный знак освободителям региона с Ямала

24.10.2019 17:31|ПсковКомментариев: 1

Комитет по социальным вопросам и молодежной политике Псковской городской Думы согласовал внесение в повестку дня очередной 30-й сессии вопрос об установке в Пскове памятного знака воинам, призванным с территории Ямало-Ненецкого автономного округа и погибшим при освобождении Псковской области в годы Великой отечественной войны. Такое решение члены комитета приняли в четверг, 24 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Памятник планируется установить к 75-й годовщине Победы на Аллее Героев в микрорайоне Кресты. С инициативой увековечить память воинов Ямало-Ненецкого округа выступила региональная общественная организация ЯНАО «Поисковый отряд Феникс». Она же разработала эскиз памятника и берет на себя расходы по его изготовлению и установке, а также благоустройству территории вокруг знака. С ходатайством об установке знака в Думу обратилась общественная комиссия по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и разработке обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.

По данным Центрального архива Минобороны, по состоянию на 12 июня 2019 года на территории Псковской области в период Великой Отечественной войны в боях погибло 66 воинов, призванных с территории современного Ямало-Ненецкого автономного округа.

Памятный знак представляет собой гранитный постамент размером 1,8 на 1,2 метра, на котором установлена гранитная звезда с надписью: «Вечная память воинам-ямальцам, павшим в боях за Родину на Псковской земле», а также отрывком из стихотворения русского поэта Николая Майорова. Общая высота знака составляет 1,35 метра.

Заместитель председателя комитета Федор Постнов попросил исполнителей проекта при благоустройстве территории предусмотреть возможность для проведения у знака ритуалов памяти и возложения цветов. В целом комитет предложение одобрил и рекомендовал его к рассмотрению на сессии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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