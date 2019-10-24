Общество

В Псковской области отмечается спад обращений населения, связанных с переходом на «цифру»

В администрации Псковской области прошел очередной оперативный штаб по переходу на цифровое эфирное вещание, которое провел заместитель губернатора региона Николай Цветков. На заседании присутствовали руководство профильных комитетов и управлений, филиала РТРС «Псковский ОРТПЦ», специалисты компании «Почта России». В режиме видеоконференцсвязи в его работе приняли участие и представители органов власти всех муниципальных образований, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

14 октября в Псковской области отключен аналоговый телевизионный сигнал, на смену которого пришло цифровое телевизионное вещание. С этого момента оперативный штаб проводится ежедневно, что позволяет в оперативном режиме анализировать ситуацию на местах и решать все вопросы, связанные с переходом региона на «цифру».

«В настоящее время отмечается спад звонков от населения региона, которые поступали на региональную (8-800-100-60-11) и федеральную "горячие линии" (8-800-220-20-02). Так, за последние дни в среднем фиксировалось от 150 до 200 звонков. Все обращения отрабатываются в течение первых двух суток», — отметил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев. Он отметил, что большая часть звонков — это вторичные обращения от граждан, которые либо подключают приставки на другие телевизоры, либо перенастраивают уже имеющееся оборудование. Первичных обращений, по его замечанию, не более 20% от общего числа звонков.

Участники совещания обсудили вопрос организации волонтерского движения. В настоящее время помощь в настройке телевизионных приставок и спутникового оборудования готовы оказать более 300 добровольцев.

Кроме того, во время «цифровой переклички» члены оперативного штаба разобрали ряд частных случаев, когда волонтеры не смогли справиться с настройкой оборудования. К решению данных вопросов подключатся специалисты филиала РТРС «Псковский ОРТПЦ».