Общество

Дополнительные меры поддержки получат псковские ветераны к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В региональный план мероприятий по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне внесены дополнительные меры, связанные с улучшением социально-экономических условий жизни ветеранов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, соответствующие изменения утверждены на заседании организационного комитета «Победа», которое сегодня, 24 октября, провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Документ дополнили такие меры поддержки ветеранов, как единовременные выплаты вдовам и вдовцам ветеранов, труженикам тыла и несовершеннолетним узникам концлагерей. В план внесен и ряд памятных, информационных и культурно-массовых мероприятий.

«Это открытый документ, который постоянно дополняется, дорабатывается. Любые важные и значимые направления мы готовы рассматривать на протяжении всего времени и контролировать их реализацию», - заметила первый вице-губернатор Вера Емельянова. Глава региона поручил финансирование мероприятий плана подготовки держать на особом контроле.

Продолжая тему социальной поддержки, Михаил Ведерников особое внимание уделил тому, что до юбилейной даты должен быть закрыт вопрос приобретения жилья для ветеранов. Начиная с 2010 года, в регионе улучшены жилищные условия почти 4,5 тысяч человек, приравненных к участникам Великой Отечественной войны. «Помощь оказана всем, кроме восьми вдов. Сумма не такая большая - 10 млн рублей. Давайте параллельно идти двумя путями - работать с федеральным центром и искать возможности по решению вопроса на уровне региона», - поставил задачу губернатор.

Обсуждая организацию медицинского сопровождения ветеранов и инвалидов войны, Михаил Ведерников предложил растиражировать на территории области опыт Пскова, который в этом вопросе был выбран пилотной площадкой. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко проинформировала, что работа по медицинскому обслуживанию этой категории граждан осуществляется Псковским госпиталем ветеранов войн и Псковской городской поликлиникой. Осмотр пациентов на дому ведут три мобильные бригады. Более детальное обследование проводится либо специалистами на дому, либо на внеочередном поликлиническом приеме. В настоящее время обследовано 60% из числа всех маломобильных граждан данной категории и порядка 40% - из мобильных.

В части подготовки и проведения Дня Победы особая роль будет отдана добровольцам. При Управлении общественных проектов и молодежной политики Администрации области будет действовать Единый Центр по работе с волонтерами. К работе будут привлечены добровольцы общероссийского общественного движения «Волонтеры «Победы», а также члены других общественных организаций, студенты ПсковГУ.

В части подготовки к 75-летию Победы принято решение расширить информационный портал «Память 60.РФ». В настоящее время на ресурсе содержится информация о воинских захоронениях и бойцах, которые там захоронены. Планируется, что на этом портале будет размещаться оперативная информация о подготовке к памятной дате, данные, полученные от поискового движения. «Таким образом, у нас будет разносторонний, долгосрочный, социально-востребованный проект, который поможет решить сразу несколько проблем за раз», - заметил Михаил Ведерников и напомнил, что содержание и приведение в порядок воинских захоронений является задачей муниципалитетов.

В этом году районам на эти цели направлены субсидии из регионального бюджета на общую сумму 5 млн рублей. Большая часть памятников уже благоустроена. Работа продолжится и в следующем году, в том числе и за счет средств федеральной программы.

«Прошу обратить внимание, что гнать молодежь с вениками к памятникам и захоронениям не нужно. Это должно быть их добровольное решение. Такими шагами современных детей не подвигнешь изучать историю, - заметил Михаил Ведерников. - Нужно, чтобы для каждого школьника история Великой Отечественной воны стала его личной историей».

Члены оргкомитета «Победа» в ходе заседания также рассмотрели вопросы подготовки к празднованию памятной даты в организациях общего и дошкольного образования, организации работы по информационному сопровождению мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.