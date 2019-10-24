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Общество

Псковские общественники решили разобраться с ликвидацией автопавильона в Изборске

24.10.2019 18:55|ПсковКомментариев: 0

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области намерены осуществлять контроль за ситуацией с прекращением работы автопавильона «Старый Изборск». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения ОНФ, автопавильон намерены ликвидировать с 25 декабря 2019 года по решению транспортной компании.

Закрытие отапливаемого помещения на остановке в зимний период возмутило местных жителей.

В таком случае ожидать рейсовые автобусы в морозы придется на улице. Каждое утро на остановку выходят школьники, которым зимой теперь негде будет погреться в случае задержки автобуса. 

«Павильон отапливается, там есть скамеечки для ожидания, информация по всем междугородним маршрутам с автовокзалов региона. Можно бронировать билеты на рейсы из Пскова, Печор, транзитные рейсы, международные (Рига, Таллин, Нарва, Тарту). Если автобус опаздывает, кассир всегда об этом предупреждает пассажиров. Всего этого мы теперь будем лишены», - поделилась жительница Изборска Марина Жарикова. 

Псковские общественники намерены провести ряд совещаний и встреч с местным населением и властью для урегулирования проблемы. 

Теги: #ОНФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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