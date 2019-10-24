Общество

В ближайшее время стартует общероссийский конкурс на создание еще одного монумента в честь Знамени Победы в Идрице

Общероссийский конкурс на разработку монумента в честь Знамени Победы в ближайшее время планирует объявить Российское военно-историческое общество. Памятник будет установлен в поселке Идрица Себежского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, такую информацию сегодня, 24 октября, озвучил глава региона Михаил Ведерников на заседании организационного комитета «Победа».

Он обратил внимание, что общероссийский конкурс не связан с существующим региональным конкурсом, итоги которого уже подведены. «Это будет два параллельных проекта. Пусть тематически монументы и будут похожи, но архитектурное решение у каждого будет свое», - отметил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, федеральный монумент планируется установить при въезде в Идрицу, у федеральной трассы. Место для регионального памятника будет выбрано на территории самого поселка.

Напомним, что победителями регионального конкурса на разработку макета памятника «Знамя Победы» были признаны два проекта: Владимира Тюрягина и Николая Никандрова. Памятник выполнят на основании объединенного эскиза проектов победителей. Памятный знак будет представлять собой земной шар, накрытый Знаменем Победы.

По инициативе Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Также при поддержке главы региона Идрица включена в региональную программу празднования 75-летия Победы. В поселке проводится активное благоустройство с упором на объекты в сфере образования, ЖКХ и медицины.

Напомним, крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого 8 дивизий получили наименование «Идрицкая». Новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию 25 июля, во время боев в Латвии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года, военнослужащие соединения водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага. С этого момента главной военной реликвией стало Знамя Победы.