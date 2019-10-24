Общество

Отечественные вина займут первые строчки в винных картах ресторанов

Российские вина собираются особым образом выделять в меню ресторанов. Такую инициативу поддержали сразу два федеральных ведомства — Минсельхоз и Роспотребнадзор, сообщают «Известия». Поручение проработать вопрос ранее дал вице-премьер Алексей Гордеев.

Отечественные производители инициативу поддержали. В Минсельхозе считают, что в винных картах отечественные напитки должны идти первыми, а уже потом - импортные. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, отметили, что рестораны могут сами выбирать, как выделять национальные вина.

Как пояснила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, прорабатывается «разумный вариант» реализации инициативы — наименее затратный для точек общепита. Участники рынка уверены, что нововведения не создадут рисков для заведений. Однако нужны и другие способы продвижения отечественных вин.

Как указал замглавы Минпромторга Виктор Евтухову потребителю нужно показать отечественное вино, которое может конкурировать с импортным.