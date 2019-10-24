Общество

Легким бытовым дронам разрешат свободные полеты без согласования

Легким бытовым дронам разрешат свободные полеты на небольших высотах без согласования с авиавластями. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минтранса, отметив, что соответствующий проект постановления уже согласован и в ближайшее время будет направлен в правительство России.

Изменения будут внесены в Федеральные правила использования воздушного пространства. Беспилотники массой до 30 кг можно будет поднимать в светлое время суток на высоту до 150 м над землей или водой при условии, что устройство всегда будет находиться в зоне видимости оператора.

Тем не менее даже при соблюдении этих условий в ряде случаев придется запрашивать разрешение. Например, при запуске в районе диспетчерских зон, зон ограничения полетов и в местах проведения публичных мероприятий. Послабления связаны с ужесточением ряда других правил использования дронов.