Общество

Сегодня российские таможенники отмечают профессиональный праздник

25 октября российские таможенники отмечают профессиональный праздник. Сотрудники Псковской таможни сегодня по многолетней традиции на рабочих местах будут в парадной форме, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской таможни.

«У всех, кто причастен к службе в таможенных органах, молодых и опытных сотрудников сегодня профессиональный праздник. Кто-то в профессии годы, а кто-то совсем недавно решил связать свою судьбу с интересной, и в то же время сложной профессией таможенника. Многие прошли непростой путь длиною в несколько десятилетий и стали настоящими профессионалами. Наставниками. Ветеранами таможенной службы, - отметила начальник таможни Светлана Степанова. - Всех действующих таможенников, ветеранов таможенной службы, и тех, кто на заслуженном отдыхе, поздравляю с профессиональным праздником российских таможенников».

Через таможенные посты Псковской таможни с начала 2019 года за 9 месяцев проследовало свыше 239 тысяч грузовых транспортных средств (рост 3%, 548 400 легковых автомобилей (рост 2%) и 9 400 автобусов (рост 10%). Наблюдается устойчивый рост пассажиропотока. Количество перемещаемых железнодорожных вагонов уменьшилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 411 тысяч.

По итогам 9 месяцев 2019 года Псковская таможня успешно справилась с установленным заданием. Администрировано в федеральный бюджет таможенных и иных платежей на сумму 18,47 млрд. рублей, что составляет 102 % от установленного значения.

25 октября в 1653 году появился Единый таможенный устав, родившийся из Указа царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «В Москве и городах российских». С этого момента таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов страны. 25 октября 1991 года по указу Президента России был образован Государственный таможенный комитет (ГТК) России. В сентябре 2004 года ГТК был переименован в Федеральную таможенную службу.

День таможенника Российской Федерации установлен Указом Президента Российской Федерации №811 от 4 августа 1995 года «Об установлении Дня таможенника Российской Федерации».