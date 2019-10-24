Кадастровая палата по Псковской области отмечает юбилей

25 октября 1999 года, 20 лет назад, приказом государственного комитета Российской Федерации по земельной политике создано государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Псковской области. К декабрю 1999 года отделения Кадастровой палаты уже открыты во всех районах области. В начале своей деятельности Кадастровая палата приступила к созданию единого государственного реестра земель, началась активная работа по инвентаризации земель, в первую очередь, городов Псков, Великие Луки, районных центров.
В 2010 году все полномочия по ведению государственного кадастра недвижимости, государственного кадастрового учета недвижимого имущества и предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, были переданы в подведомственное Росреестру учреждение – Федеральную кадастровую палату.
В 2011 году в Псковской области осуществлен переход на централизованную технологию ведения государственного кадастра недвижимости, создана единая база данных – государственный кадастр недвижимости, и установлена местная система координат МСК-60. На этот момент времени, на государственный кадастровый учет поставлено 277 тысяч земельных участков, к концу 2011 года на кадастровом учете уже более 422 тысяч земельных участков.
В результате реорганизации в 2012 году Кадастровая палата по Псковской области становится одним из филиалов Федеральной кадастровой палаты. К полномочиям добавились обеспечение государственного технического учета объектов капитального строительства, прием-выдача документов на государственную регистрацию прав на объекты недвижимости, и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав.
В 2018 году Псковская область вошла в число регионов, перешедших на ведение единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в ФГИС ЕГРН, уникальном сервисе, являющемся единой базой данных объектов недвижимости и обеспечивающем выполнение единых учетно-регистрационных действий.
За весь период работы в ЕГРН внесено сведений о более 1 006 000 объектах недвижимости. В реестр границ Псковской области внесены сведения о 69 границах населенных пунктов, 19 границах муниципальных образований, более 7 тысячах границ зон с особыми условиями использования территорий, 27 границах прибрежных защитных полос, 53 территориях объектов культурного наследия. Изначально в штате учреждения было 80 человек, сегодня Кадастровая палата Псковской области насчитывает 152 человека.
Ежемесячно сотрудниками Кадастровой палаты вносится более 3,5 тысяч записей об объектах недвижимости и 6,5 тысяч записей о регистрации прав, выдается от 30 до 40 тысяч различных видов выписок.
Приоритетной и наиболее эффективной формой взаимодействия сегодня является направление обращений и запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, в электронной форме через официальный интернет-портал Росреестра www.rosreestr.ru.
«Кадастровая палата год за годом расширяет свои полномочия, что помогает сделать процесс получения услуг Росреестра максимально комфортным и доступным для граждан и заинтересованных лиц, - подчеркнула директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова. – Для удобства заявителей организовано выездное обслуживание по предоставлению услуг Росреестра, курьерская доставка документов, создан собственный удостоверяющий центр».
Кроме этого, в 2019 году Кадастровая палата по Псковской области организовала «Школу Электронных услуг Росреестра», двери которой открыты для всех, кому это интересно и необходимо - граждан, представителей строительных компаний, кредитных организаций, агентств недвижимости, представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также их подведомственных учреждений.
За 20 лет работы Кадастровой палаты Псковской области произошло немало изменений, но коллектив учреждения постоянно стремится к добросовестному, профессиональному и качественному оказанию услуг.