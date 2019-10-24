Руководитель псковского Росреестра примет граждан по поручению президента РФ

Руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко проведет личный прием граждан по поручению президента РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Прием заявителей состоится 14 ноября с 15.00 до 18.00 в приемной президента Российской Федерации в Псковской области по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 23.
Справочную информацию о работе приемной президента РФ и порядке записи можно получить по телефонам: +7 (8112) 29-96-76, тел/факс 29-09-51. Часы работы с 9.00 до 18.00.