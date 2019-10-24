Общество

В Псковском Красном Кресте состоялась дискуссия по важным социальным вопросам

В Псковском Красном Кресте в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» проведена Дискуссионная площадка на тему: «Социальная поддержка пожилых людей – детей войны. Актуальные вопросы пенсионного законодательства. Современное положение и возможные перспективы поддержки».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского Красного Креста, в работе дискуссионной площадки приняли участие заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева и заместитель начальника клиентской службы управления Пенсионного фонда РФ по городу Пскову и Псковскому району Людмила Павлова, а также участники проекта Псковского Красного Креста «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны».

Перед участниками дискуссии с вступительным словом выступил председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Петр Василевский. Он ознакомил присутствующих с работой волонтеров старшего возраста по обеспечению деятельности «Телефона Общения», как одного из ресурсов помощи пожилым людям. Опыт деятельности такого ресурса на практике продемонстрировал, что общение со сверстниками благоприятно сказывается на ходе беседы и позволяет снизить недостаток общения маломобильных пожилых людей. Помимо этого, геронтоволонтёры в ходе общения узнают о нуждах и проблемах маломобильных или немобильных пожилых людей. В ходе реализации проекта пожилыми людьми совершено 1490 телефонных звонков своим ровесникам на 130 дежурствах. Пожилые люди-дети войны хотят знать о ходе реализации на практике Федеральных и региональных законов по социальной поддержке пожилых людей – детей войны. Неподдельный интерес проявляют к актуальным вопросам пенсионного законодательства, мерам социальной поддержки.

Выступая перед участниками мероприятия Татьяна Николаева – заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области обратила внимание на то, что правительство Российской Федерации 1 октября 2018 года представило в Совет при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам паспорта национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития, установленным указом президента России от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 20124 года». Одним из актуальных направлений регионального проекта «Старшее поколение» является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения. В 2019 году на базе ГБУЗ «Псковский госпиталь для ветеранов» открыт гериатрический кабинет и ведётся прием врача гериатра. В соответствии с планом мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» в период 2019 – 2024 годов на территории Псковской области поэтапно внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Все мероприятия являются основными для выполнения главной цели регионального проекта – увеличения активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. С целью создания и обеспечения безопасных, комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста предусмотрено строительство объекта «Социальный городок».

Особый интерес участники дискуссии проявили к информации Людмилы Павловой – заместителю начальника клиентской службы управления Пенсионного фонда РФ по Пскову и Псковскому району об актуальных вопросах пенсионного законодательства. Специалистом было дано разъяснение не только по наиболее сложным пенсионным вопросам, но и изложен механизм подачи электронного заявления, озвучена в процентном отношении индексация пенсий по старости.

В ходе дискуссии, пожилые люди активно принимали участие в рассматриваемых вопросах.

Участники дискуссионной площадки получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.

Напомним, что дискуссионная площадка состоялась в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.