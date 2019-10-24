Общество

Выиграть билеты на бал XIX века могут читатели ПЛН

В социальной сети «Вконтакте» в группе Псковской Ленты Новостей стартовал розыгрыш билетов на бал XIX века , который пройдет на турбазе «Пушкиногорье» 9 ноября.

В билет входит:

танцевальные репетиции (8, 9 ноября);

вход на мероприятие (танцевальная программа, развлекательные дивертисменты, бальные салоны, игры, фуршет, дегустации).

Каждый из читателей Псковской Ленты Новостей сможет окунуться в сказочную атмосферу бала, для этого необходимо выполнить всего несколько условий розыгрыша. Всем участникам необходимо разместить репост сообщения с розыгрышем на своей странице «ВКонтакте» или в «Инстаграм» с хэштегом #хочунабал2019, также нужно добавиться в группу ПЛН «Вконтакте» и поставить порядковый номер под постом.

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Итоги розыгрыша будут подведены в понедельник, 28 ноября с помощью генератора случайных чисел.