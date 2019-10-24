Общество

Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии

В России сегодня востребованы и останутся таковыми в течение ближайших 6 лет профессии бухгалтера, педагога, повара, токаря, бармена и официанта. Об этом специалисты из ВНИИ труда рассказали RT.

Кроме того, в ближайшие годы будет спрос на такие массовые профессии, как электрогазосварщик, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, кондитер. По словам экспертов, из дефицитных профессий будет необходимость в электрослесарях по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтёрах оперативно-выездной бригады, менеджерах контроля качества биотехнологического производства, а также в инженерах-химиках и тренерах — преподавателях по адаптивной физической культуре и спорту.

На рынке останутся востребованными и «ключевые» профессии, представители которых играют для организаций центральную роль. Такие, как специалисты по управлению фармацевтической деятельностью, начальники смены электростанции.

Растет нужда и в представителях новых профессий, появление которых связано с технологическим прогрессом, — в частности, это специалисты по big data и облачным приложениям, специалисты по новой производственной и строительной технике.

Кроме того, по мнению экспертов, будет спрос и на уникальные профессии, связанные с конкретными технологиями. Такие специальности существуют только, пока такие технологии применяются. Речь идет, например, о нанотехнологической индустрии.

Во ВНИИ труда отметили, что основывались на данных разработанного институтом справочника профессий, формирующегося путем социологических исследований, из данных служб занятости, экспертных мнений. Сегодня в нем 1,8 тысячи профессий.