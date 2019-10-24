Общество

Александр Котов прокомментировал свой уход с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»

Нужны новые люди, идеи и подходы для того, чтобы двигаться вперед, заявил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя свой уход с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«В должности секретаря регионального отделения партии я работаю уже более 8 лет – достаточно длительный срок. Перемены необходимы, - сказал Александр Котов. – Я продолжу работать в партии, остаюсь в команде и буду помогать по мере сил и возможности новому секретарю».

Ранее сообщалось, что 24 октября президиум Генерального совета «Единой России» согласовал кандидатуру депутата Госдумы Александра Козловского на должность исполняющего полномочия секретаря Псковского регионального отделения партии.

По словам Александра Котова, вопрос о смене руководителя регионального отделения партии обсуждался давно и с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, и с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, и с партийцами.

«Напомню, что два года назад мы с коллегами сами объявили курс на обновление партии, и смена секретаря в данном случае закономерна и объективна, - подчеркнул спикер. - Региональное отделение партии работоспособно, по-прежнему пользуется поддержкой большинства, и самое главное - обладает потенциалом для укрепления позиций. Надо сказать, что нам есть над чем серьезно поработать, имея в виду результаты прошедшей избирательной кампании».

Кроме того, он отметил: «Оценку моей работы дадут коллеги. На предстоящей конференции, которая традиционно проводится в конце года, перед Съездом партии, мы подведем итоги. Уверен, что делегаты конференции изберут Александра Николаевича Козловского секретарем регионального отделения «Единой России». Человек он неравнодушный, командный, инициативный, работает в регионе, пользуется авторитетом и уважением. Хочу пожелать ему в полной мере проявить свои лучшие качества на пользу регионального отделения партии».