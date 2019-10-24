Общество

Комитет гордумы одобрил назначение Артема Татаренко директором - главным редактором газеты «Псковские Новости»

Комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы согласовал кандидатуру Артема Татаренко на должность директора - главного редактора муниципального автономного учреждения муниципального образования «город Псков» «Редакция газеты «Псковские Новости», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как сообщила управляющая делами администрации Пскова Галина Петрова, Артем Татаренко работает в должности и.о. директора-главного редактора уже почти полгода. Для его назначения без приставки «и.о» требуется согласование трех учредителей. Согласие администрации Пскова имеется, от администрации области предварительное согласие есть и сегодня поступит в адрес городской администрации в письменном виде. И теперь требуется согласие гордумы как третьего учредителя.

Комитет вынес решение согласовать Артема Татаренко на должность директора - главного редактора газеты и включить данный вопрос в повестку ближайшей сессии с рекомендацией «принять». Кроме того, члены комитета задали ему ряд вопросов. Так, депутат Дмитрий Пермяков, не имея ничего против кандидатуры Артема Татаренко, поднял вопрос о качестве самой муниципальной газеты. «Газета достаточно плохая, не отвечает своему назначению, хоть и выглядит более менее нормально, но ее не очень интересно читать», - отметил депутат, объясняя этот факт в том числе «некой расслабленностью журналистов газеты, работающих на бюджете и уверенных, что в любом случае получат свою зарплату». По мнению депутата, сайт газеты морально устарел. «Газете из бюджета выделяется 5,5 млн рублей. За эти деньги можно сделать качественное муниципальное СМИ.

Артем Татаренко сообщил, что в газете работает 11 человек, и выразил готовность дать пояснения по работе каждого. Также он пообещал, что в газете в ближайшее время произойдут качественные изменения. «Есть планы и видение, как двигаться и что менять. Одно из первых действий - усовершенствовать сайт газеты», - заключил Артем Татаренко.