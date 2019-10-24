Общество

Псковская область присоединилась к концепции нулевого травматизма на производстве

Псковская область присоединилась к реализации концепции нулевого травматизма, разработанной Международной ассоциацией социального обеспечения «VisionZero», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Концепция нулевого травматизма - это качественно новый подход к организации профилактики, объединяющий три направления - безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства. Она содержит семь правил, которые направлены на снижение производственного травматизма, улучшение условий труда сотрудников, укрепление систем социального обеспечения.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации стало официальным партнером компании в 2017 году. С того времени к ней присоединились более 2 тысяч российских организаций, которые получили положительный эффект от внедрения концепции. Учитывая положительный опыт российских компаний, региональный комитет по труду и занятости Псковской области приглашает к участию в программе всех работодателей региона.

Специалисты комитета напомнили, что по федеральному законодательству работодатели в России обязаны разработать и внедрить систему управления охраной труда. Концепцию нулевого травматизма в этой работе можно использовать как инструмент, который поможет обеспечить функционирование СУОТ в организации.

Присоединиться к концепции «VisionZero» может любая компания. Для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте.