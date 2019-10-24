Общество

Финансовое управление администрации Пскова ожидают структурные изменения

Финансовое управление администрации Пскова ожидают структурные изменения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы начальник финуправления Тамара Винт.

По ее словам, в связи с переходом кассового обслуживания исполнения бюджета города Пскова в управление Федерального Казначейства по Псковской области с 10 января 2020 года казначейский отдел в городском финансовом управлении ликвидируется. Кроме того, функции отдела экономики и финансового контроля работы муниципальных предприятий города Пскова в передаются администрацию города Пскова. Специально для этого в структуре администрации предлагается создать отдел по работе с муниципальными предприятиями. Основными его функциями будут финансовый анализ деятельности муниципальных предприятий, подготовка материалов к заседаниям балансовых комиссии, финансовый анализ деятельности учреждений «Служба благоустройства города» и «Жилище», контроль за исполнением контрактов по реализации проектов модернизации системы коммунальной инфраструктуры («Горводоканал» и «Псковские тепловые сети»), программ приграничного сотрудничества и другие контрольные функции.

После вступления в силу изменений в структуре финуправления останутся бюджетный отдел; экономический отдел; отдел бухгалтерского учета и отчетности; организационно-контрольный отдел; отдел методологии и информационного обеспечения бюджетного процесса.

По словам Тамары Винт, шесть сотрудников в результате структурных изменений покинут городское финуправление. Предварительно вопрос с их дальнейшим трудоустройством решен.

На сегодняшнем заседании члены правового комитета утвердили изменения в Положение о финансовом управлении администрации города Пскова, касающиеся структурных изменений, с рекомендацией утвердить их на предстоящей сессии гордумы.