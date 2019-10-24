Общество

Девочку с травмой позвоночника санавиация доставила из Великих Лук в Ленобласть

Санавиация доставила 15-летнюю великолучанку с травмой позвоночника при падении с высоты в Ленинградскую область, в Пушкин, для нейрохирургического лечения. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе авиакомпании «СКОЛ», это произошло 23 октября.

«Санитарно-эвакуационные бригады Псковской областной клинической больницы и Детской областной клинической больницы осуществили санитарную эвакуацию санбортом из Великолукской межрайонной больницы. Девочка эвакуирована из Великих Лук в Псковский аэропорт имени княгини Ольги. Откуда, после дозаправки, реанимационная бригада доставила девочку в аэропорт «Пулково» и транспортировала на реанимобиле в ФГБУ НИ «Детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера», в Пушкин», - отметили в авиакомпании.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что вертолет «Ансат», на котором происходила транспортировка, - это летающая палата интенсивной терапии, где врачи могут поддерживать функцию жизненноважных органов у пациентов, находящихся в критическом состоянии.

«По информации командира воздушного судна «Ансат» Авиакомпании «СКОЛ» Евгения Авдеева, выполняющего эвакуацию пациентов, полет прошел в штатном режиме. Эвакуация пациентов в Петербург происходит регулярно - раза два в месяц», - добавили в пресс-службе.

В авиакомпании подчеркнули, что санавиация занимается не только экстренной эвакуацией больных и пострадавших. Много случаев, когда вертолетами доставлялись опытные специалисты для проведения экстренных операций больным в центральных районных больницах, тяжесть состояния которых не позволяет осуществить их эвакуацию в медицинские организации более высокого уровня.

В авиакомпании напомнили, что в Псковском регионе санавиацию возродили в 2017 году спустя 25 лет. Для экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП и для эвакуации тяжелых пациентов в специализированные лечебные учреждения врачам Псковской области предоставлен медицинский вертолет типа «Ансат». Госконтракт на выполнение авиационных работ заключен между Псковской областной клинической больницей и Авиакомпанией «СКОЛ». За все время работы Авиакомпании «СКОЛ» в Псковской области с марта 2019 года общий налет вертолета составил 322 часа. Совершено 111 полетов, эвакуировано 115 человек, в том числе 10 детей. Вертолет «Ансат» базируется в Псковском аэропорту имени княгини Ольги. Экипаж Авиакомпании «СКОЛ» вместе с бригадой врачей Псковской областной клинической больницы работают круглосуточно, готовые вылететь в любую точку Псковской области.