Общество

29 вопросов включено в основную повестку очередной сессии Псковской гордумы

На очередную 30-ю сессию соберутся депутаты Псковской городской Думы 30 октября. Основная повестка заседания опубликована на официальном сайте города.

В частности, депутаты рассмотрят вопросы о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Тимофеева, об изменениях в составе комитетов и фракций гордумы, внесут очередные изменения в городской бюджет, а также в структуру администрации Пскова, УГХ и управления по учету и распределению жилой площади.

Кроме того, на сессию вынесены вопросы о согласовании кандидатуры Артема Татаренко на должность директора-главного редактора газеты «Псковские Новости» и об установке памятного знака воинам, погибшим при освобождении Псковской области в Великой Отечественной войне, призванным с территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

В повестке также большой блок имущественных вопросов.