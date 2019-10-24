Общество

Общественник Алексей Кириллов похвалил шесть псковских ТОСов за активность

Председатель комиссии Общественной палаты Псковской области по общественному контролю и взаимодействию с НКО, председатель Общественного совета при комитете по строительству и ЖКХ Алексей Кириллов похвалил шесть ТОСов, созданных в городе Пскове, за активность. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение на этот счет он высказал на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы 25 октября.

«У нас 6 активных ТОСов. Все они участвовали в конкурсе администрации Псковской области на получение субсидий и получили финансовую поддержку в размере от 47 тысяч до 200 тысяч рублей на реализацию собственных проектов», - сообщил он. Проекты, по его словам, небольшие. Например, один ТОС потратит выделенные средства на установку камеры наружного видеонаблюдения, а другой - на спил нескольких деревьев — этот вопрос не решался семь лет, а благодаря активности ТОСа его удалось сдвинуть с мертвой точки.

«Благодаря шести ТОСам в городе будет реализовано шесть проектов. Они дополнительно принесут на территорию города 600 тысяч рублей. Пусть это, на первый взгляд, немного, но на каждый рубль субсидии они вложат еще один рубль своим трудом. Когда эти проекты завершатся, можно будет демонстрировать их как положительную практику, - заключил общественник. - Самое главное - что люди начинают общаться, говорить об инициативах и понимать, что несут ответственность за свои территории».