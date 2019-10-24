Общество

Социальный проект «Тимуровцы»: Некоторые думают, что мы - бесплатная клининговая компания

Социальный проект «Тимуровцы» помогают людям старшего поколения в двух направлениях: досуговая деятельность и адресная социально-бытовая помощь. Члены отряда - студенты ПсковГУ - в основном занимаются уборкой помещений, поэтому некоторые благополучатели пренебрегают правилами и считают отряд «Тимуровцев» бесплатной клининговой компанией. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН рассказала руководитель социального проекта Элина Калинина.

«Заявки на помощь одиноким пенсионерам принимаются по телефону, а заявления составляются уже на месте, когда студенты приходят к пенсионерам. Мы всегда подчеркиваем, что проект направлен на помощь одиноким людям пенсионного возраста. Бывает, что обращаются, а когда волонтеры приходят, то оказывается, что бабушка живет с детьми и внуками, которые вполне могли бы самостоятельно помыть полы», - рассказала Элина Калинина.

Она также подчеркнула, что в отряде берегут волонтеров и заботятся о том, чтобы они работали с желанием помогать и «не выгорали». «Обычно посещение занимает примерно полтора часа. Самая востребованная помощь у нас — это мытье окон. Осень и весна - самое активное время, ребята ходят к бабушкам примерно по три раза в неделю. У ребят всегда с собой специальная сумка с моющими средствами - не часто, но бывает, что у бабушек их нет. А некоторые просят волонтеров просто прийти поговорить, так как чувствуют себя одинокими, и им просто не хватает общения», - рассказала Элина Калинина.