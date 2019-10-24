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Общество

Кадастровую палату по Псковской области поздравили с 20-летием

25.10.2019 14:51|ПсковКомментариев: 1

Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию со дня образования Кадастровой палаты по Псковской области. На торжество также пришли председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководство ряда региональных отделений федеральных ведомств, органов власти города Пскова, Псковской городской Думы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Сергей Дмитриев поздравил руководство, сотрудников с годовщиной образования ведомства. «От качества работы региональной Кадастровой палаты во многом зависит защищенность прав собственности жителей Псковской области, наши возможности в рамках переговоров с инвесторами, порядок и предсказуемость налоговой сферы. Ваши сотрудники долгие годы поддерживали высокий уровень работы филиала Росреестра, чем внесли большой вклад в качество жизни на территории региона и улучшение инвестиционного климата», - отмечается в приветственном адресе главы региона.

Губернатор заметил, что впереди у ведомства много задач, выполнение которых позволит повысить областную налоговую базу и точнее определить ресурсы в рамках реализации стратегии социально-экономического развития региона. «Уверен, что Кадастровая палата Псковской области справится со всеми вызовами, останется верным партнером администрации области», - заключил Михаил Ведерников.

В ходе торжественного мероприятия лучшие специалисты региональной Кадастровой палаты были награждены благодарностями администрации региона. Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области Марина Бочарникова получила Почетную грамоту губернатора. Кроме того, коллектив был отмечен рядом федеральных и ведомственных наград, благодарностями областного Собрания и городской Думы.

Напомним, что государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Псковской области создано 25 октября 1999 года. В настоящее время коллектив региональной Кадастровой палаты насчитывает более 150 специалистов. В 2018 году Псковская область вошла в число регионов, перешедших на ведение единого государственного реестра недвижимости в ФГИС ЕГРН - единой базе данных объектов недвижимости и обеспечивающем выполнение единых учетно-регистрационных действий. За весь период работы в ЕГРН внесено сведений о более 1 млн объектах недвижимости. Ежемесячно сотрудниками Кадастровой палаты вносится более 3,5 тыс записей об объектах недвижимости и 6,5 тыс записей о регистрации прав, выдается от 30 до 40 тысяч различных видов выписок.

Теги: #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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