Общество

В «Университете третьего возраста» обучаются более 2 тысяч человек

В «Университете третьего возраста» обучаются более 2 тысяч человек. Деятельность «университета» сконцентрирована на просветительской работе, однако вопросов образования люди «серебряного» возраста также касаются, например, изучают иностранные языки и компьютерную грамотность. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН рассказала представитель «серебряного волонтерства», заместитель председателя Союза пенсионеров Псковской области Светлана Мельничук.

Светлана Мельничук также отметила, что на данный момент Союз пенсионеров Псковской области насчитывает около 4 тысяч участников. «Самое главное, что те люди, которые вступили в наш Союз, находятся под присмотром своих небольших команд. Важная задача - не упустить из виду ни одного человека», - рассказала она.

«Мы часто организуем прием в наш Союз. На этом этапе самое главное - это выяснить зачем человеку это нужно, для чего он хочет вступить. Кроме получения благ, таких как участие в различных мероприятиях, у наших членов появляются и обязанности, хотя бы минимальные. Нужно посещать наши собрания, принимать участие в выборах», - поделилась Светлана Мельничук.

Она отметила, что число постоянных волонтеров в Союзе составляет 220 человек, это люди у которых есть специальные волонтерские книжки, те, кто помогают на постоянной основе, в их числе 20 студентов ПсковГУ. Кроме людей, которые являются волонтерами на длительной основе, есть еще 300 человек, которые периодически привлекаются в полезным делам.