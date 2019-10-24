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Общество

17 жителей Гдовского района пришли на депутатский прием к Владимиру Яникову

25.10.2019 15:36|ПсковКомментариев: 1

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению, депутат, представляющий одномандатный избирательный округ №10, Владимир Яников провел прием граждан в Гдовском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Первая встреча с жителями состоялась в Гдове. Пришедшие к региональному парламентарию горожане рассказали о конфликтной ситуации, возникшей с администрацией района. В начале года муниципалитету в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» были выделены 3,6 млн рублей. По словам граждан, большинство жителей высказалось за строительство детского городка, а районные власти настаивали на благоустройстве центральной площади Гдова. В итоге найти компромисс так и не удалось – год заканчивается, деньги не израсходованы, и теперь всю сумму придется возвращать в бюджет государства.

«Проблема, конечно, большая. Деньги ушли, и денег в этом году больше не будет, -  прокомментировал ситуацию Владимир Яников. - Мне очень жалко, что так получилось, потому что у района была реальная возможность благоустроить общественное пространство. Конечно, надо считаться с мнением жителей, и эти вопросы обсуждать детально. Для муниципалитета 3,6 млн рублей – значительная сумма, и разбрасываться такими деньгами не по-хозяйски».

Следующая пунктом выездного депутатского приема стала деревня Добручи. Здесь граждан в большей степени волновали вопросы, связанные с дорожным движением – через населённый пункт, расположенный на границе с Ленинградской областью, проходит большой поток автомобилей, а просьба селян об установке лежащего полицейского остается без внимания. Кроме того, жители обратили внимание депутата на отсутствие освещения и недоделки при строительстве пешеходной дорожки – долгожданный тротуар сделали этим летом, но у граждан есть нарекания к качеству выполненных работ.

«По этому вопросу я уже разговаривал и с главой волости, и с гдовскими дорожниками – все замечания будут устранены, - успокоил людей Владимир Яников. – При приемке работ был составлен перечень недоделок, которые подрядчик обязуется исправить».

Самым многочисленным был прием в деревне Смуравьёво – к депутату пришли 12 человек. Жители бывшего военного городка, переданного несколько лет назад Министерством обороны в ведение муниципалитета, пожаловались на проблемы с отоплением многоквартирных домов, уличным освещением, благоустройством.

Перед разговором с жителями Владимир Яников посетил местную котельную. «Сходил, посмотрел – дрова есть, дома без тепла не останутся, но проблем в Смуравьево, действительно, много, - сказал депутат. – Раньше жизнь в городке бурлила: работал Дом офицеров, были магазины, медицинское обслуживание, а после вывода военных население сократилось в три раза. Огромный дом культуры закрыт, аптеки нет, больше сотни квартир пустуют, а отапливать их надо, и платит за это муниципалитет».

Вместе с гражданами Владимир Яников обсудил наболевшие проблемы. Для решения точечных вопросов, например, благоустройство придомовых территорий, депутат посоветовал жителям Смуравьево создать ТОС, чтобы через механизм территориального общественного самоуправления получать дополнительные бюджетные средства и грантовую поддержку.

Говоря о проблемах в сфере ЖКХ, Владимир Яников отметил, что региональные власти ищут пути выхода из сложившейся ситуации. На днях в Смуравьёво приедет председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов, чтобы на месте проработать ряд вопросов. Владимир Яников также примет участие в этой рабочей поездке.

Теги: #псковское областное собрание #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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