Общество

Светлана Мельничук: В общественную приемную Союза пенсионеров обращается до 15 человек в день

В общественной приемной Союза пенсионеров постоянно дежурят волонтеры, которые принимают обращения пенсионеров. «В день может обратиться 10-15 пенсионеров со своими проблемами и предложениям», - рассказала заместитель председателя Союза пенсионеров Псковской области Светлана Мельничук на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН.

«Нам приходится решать много вопросов, связанных с попаданием пенсионеров в трудные ситуации. Чаще всего это бывают финансовые вопросы, или что-то связанное с лечением пенсионеров. Есть особо запущенные ситуации, например, когда человек по каким-то причинам остался без средств к существованию и не получает пенсию», - поделилась Светлана Мельничук.

Она также поделилась информацией о том, что на данный момент факультеты «Университета третьего возраста» есть в 20 районах Псковской области. «Мы стараемся делать упор на здоровье, стали активно заниматься геронтологией. В районах проводим лекции врачей, занимаемся фитнесом», - рассказала заместитель председателя Союза пенсионеров Псковской области.

Светлана Мильничук рассказала, что в этом году удалось привлечь в районы разных интересных людей, которые рады работать с пенсионерами, а в администрациях районов также идут на встречу, выделяя площадки для встреч и помогая в создании различных клубов.