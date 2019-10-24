Общество

Павильон Псковского хлебокомбината на рынке «Нива» переехал в новое помещение

Хорошая новость для всех жителей Завеличья! С сегодняшнего дня, 25 октября, павильон Псковского хлебокомбината на рынке «Нива» переехал в новое просторное помещение.

Теперь продукцию хлебокомбината можно приобрести по адресу: рынок «Нива», павильон 425 (рядом с павильоном «Деревня Соловьи»).

В продаже - самый широкий ассортимент хлебобулочных, кондитерских изделий, горячий хлеб и выпечка от «Псковского хлебокомбината». Всегда в наличии широкий выбор тортов и пирожных - целых две кондитерских витрины.

Приходите за покупками!