Общество

В Псковском колледже искусств пройдет мастер-класс по игре на терменвоксе

В Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова состоится мастер-класс и лекции Петра Термена, по игре на терменвоксе . Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом учреждении, мероприятие пройдет 29 октября, начало - в 16.00 (улица Воеводы Шуйского, 2), вход - свободный.

В учреждении добавили, участники мастер-класса - Петр Термен и Наталья Термен.

Петр Термен (терменвокс) - правнук Льва Термена - исполнитель на терменвоксе, руководитель Russian Theremin School, композитор, автор цикла лекций об истории инструмента, создатель целого ряда творческих и просветительских проектов. Среди последних выступлений - презентация музыки, созданной нейросетью (на конференции Яндекса), партия терменвокса для ролика на 10-летие соцсети «ВКонтакте», музыка для фильма о русском авангарде для Центра Помпиду в Париже. Участник фестивалей «Московский урбанистический форум», Fields, «Красная площадь», Signal, Save, «Московские сезоны». Участник проекта Британского совета Mix in the city - звуковая карта, посвященная Москве.

Наталья Термен (терменвокс) - дочь Льва Термена - исполнитель на терменвоксе, педагог, пианист, председатель Санкт-Петербургского общества терменвокса, соорганизатор международного фестиваля терменвокс-культуры Thereminology , куратор Школы терменвокса.

В Псковском колледже искусств подчеркнули, что выступления Натальи Термен проходили на Bourges International Festival of Electronic Music (Франция), Stockholm Electronic Music Festival (Швеция), на концерте посвященном 100-летию Стэнфордского университета (совместно с пионером электронной музыки Максом Мэтьюзом), в Нью-Йоркском университете, университете Беркли, (США), Academy of Light (Нидерланды), на различных концертных площадках в России и Японии.