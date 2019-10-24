Общество

Глава Псковского района Наталья Федорова прокомментировала увольнение своего первого зама Владимира Кузя

Потерей назвала глава Псковского района Наталья Федорова уход Владимира Кузя с должности первого заместителя главы муниципалитета. Об этом сегодня, 25 октября, она заявила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам Натальи Федоровой, вопрос с назначением нового первого заместителя сейчас стоит очень остро, нагрузка на остальных заместителей главы колоссально возросла.

Но достойные кандидатуры на вакантную должность уже рассматриваются, пояснила глава Псковского района.

«Это, действительно потеря, текущий год показал, что была сформирована работоспособная команда», - заявила Наталья Федорова и поблагодарила Владимира Кузя за эффективную и плодотворную работу.

По словам главы района, уход Владимира Кузя с поста первого заместителя — его собственное решение.