Общество

Псковский филиал Академии ФСИН России отметил свое 27-летие

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялось торжественное мероприятие, посвященное 27-летию образовательной организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин поздравил личный состав с праздником, напомнив об истории становления и достижениях образовательной организации. Он отметил, что у Псковского филиала Академии ФСИН России при поддержке головного вуза есть все перспективы для дальнейшего развития, и поблагодарил ветеранов и всех сотрудников образовательной организации за самоотверженный и добросовестный труд.

Руководство и сотрудников вуза поздравили представители исполнительной и законодательной власти Псковской области, города Пскова и Псковского района, силовых ведомств региона и духовенства, с которыми учебное заведение связывает плодотворное сотрудничество.

За достижение высоких результатов в служебной деятельности лучшие сотрудники были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами, а также ведомственными наградами.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, подготовленным творческим коллективом «Рубеж» УМВД России по Псковской области.