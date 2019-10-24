Общество

В сельские клубы Опочецкого района передано новое оборудование

Восемь сельских клубов Опочецкого района получили звуковое и световое оборудование. Новая техника приобретена в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

В торжественной обстановке 25 октября оборудование (сценические колонки, радиомикрофоны и другое) было передано руководителям сельских клубов, работающих в деревнях Варыгино, Барсаново, Лаптево, Макушино, Духново, Лобово, Глубокое и поселке Приозерный. Вручили техникe глава района Юрий Ильин и секретарь местного отделения «Единой России» Юрий Богашев.

«Партия сегодня уделяет особое внимание развитию культуры и подкрепляет его значительным финансированием, - отметил Богашев. - Проект дал возможность улучшить материально-техническую базу сразу восьми сельских клубов и районного культурного центра. И это позволит коллективам повысить качество своей работы».

В общей сложности на звуковое оборудование было потрачено более 257 тысяч рублей, на световое – более 244 тысяч.

Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – поддержка сельских клубов и Домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Под контролем партпроекта – 670 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в 2017 году и направленных на поддержку таких театров.

Кроме того, партпроект предусматривает за укреплением материально-технической базы детских и кукольных театров, созданием условий для качественного обновления их репертуара, популяризацией новых детских постановок в регионах.