Общество

Профком МУП «ЖКХ» Островского района подвел итоги работы за год

В МУП «ЖКХ» Островского района состоялось расширенное заседание профсоюзного комитета, в котором приняли участие председатель Псковской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов, директор МУП «ЖКХ» Островского района Геннадий Борцов. Председатель профсоюзного комитета предприятия Любовь Семенова в отчетном докладе рассказала о проделанной работе за отчетный период, отметив, что увеличилось число работников, оздоровившихся в профсоюзных санаториях. Также она довела до сведения участников заседания информацию об организованных экскурсионных поездках, отчиталась об оказанной материальной помощи членам профсоюза и о состоянии профсоюзного бюджета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Руководитель предприятия Геннадий Борцов отметил постоянное конструктивное взаимодействие, которое сложилось между всеми сторонами социального партнёрства администрации района, руководства предприятия областной организации профсоюза и первичной профсоюзной организации. Председатель обкома профсоюза жизнеобеспечения Игорь Иванов также отметил, что в результате серьёзных переговоров удалось в 2019 году заключить соглашение по выделению дополнительных средств в размере 0,3 % от фонда оплаты труда на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу для работников предприятия. «Также благодаря тесному взаимодействию с комитетом Псковской области по ЖКХ и строительству мы серьезно продвинулись в вопросе внедрения профессиональных стандартов», - рассказал Игорь Иванов.

Большинством голосов работа председателя и профсоюзного комитета профсоюзной организации МУП «ЖКХ» Островского района признана удовлетворительной. Также в ходе заседания были намечены планы на следующий отчетный период.