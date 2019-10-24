Общество

Скоропостижно скончался экс-председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со скоропостижной смертью Валерия Кондратьева – судьи в почетной отставке, бывшего председателя Псковского областного суда.

«Сегодня мы понесли большую утрату – в возрасте 69 лет ушел из жизни Валерий Николаевич Кондратьев. Он был достойным гражданином, профессионалом своего дела, высококвалифицированным судьей, ответственным и справедливым руководителем, честным и неравнодушным человеком. Валерий Николаевич постоянно присутствовал на сессиях регионального парламента, на протяжении 12 лет представлял на заседаниях позицию областного суда, у депутатов сложились с ним конструктивные рабочие отношения», - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой регионального парламента.

Валерий Кондратьев родился 5 мая 1950 года в Пскове. Профессиональную деятельность начал в должности старшего следователя прокуратуры Пскова. В 1981 году назначен прокурором Палкинского района Псковской области. В 1986 году вернулся на службу в Псковскую городскую прокуратуру в качестве старшего помощника прокурора.

В июле 1987 году на основании решения Псковского областного Совета народных депутатов назначен судьей Псковского областного суда. С 1990 по 1995 год являлся членом квалификационной коллегии судей Псковской области. В 1991 году указом президиума Верховного Совета РСФСР утвержден членом президиума Псковского областного суда.

В 1996 году избран в Совет судей Псковской области, а с 2001 года стал членом Совета судей РФ. В 1998 году указом президента РФ вступил в должность заместителя председателя Псковского областного суда по уголовным делам. В 2007 году в соответствие с указом президента РФ вступил в должность председателя Псковского областного суда. Спустя шесть лет его полномочия были продлены на очередной срок. В феврале 2019 года Валерий Кондратьев ушел в почетную отставку.

Валерий Кондратьев внес большой вклад в развитие судебной системы и дело осуществления правосудия.

«Добрую память о Валерии Николаевиче Кондратьеве мы сохраним в своих душах и сердцах», - отметили в областном Собрании.