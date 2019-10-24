Общество

Сотрудники ИК-4 рассказали старшеклассникам Середкинской школы об учебе в ведомственных вузах

В рамках профориентации молодежи, направленной на агитацию школьников к поступлению в высшие образовательные учреждения ФСИН России, заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов и сотрудник отдела кадров и работы с личным составом Лариса Бычкова приняли участие в общешкольном собрании Середкинской общеобразовательной школы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сотрудники рассказали присутствующим на встрече школьникам об основных направлениях деятельности ФСИН России, а также ознакомили с порядком поступления в ведомственные вузы в 2020 году.

В ходе встречи школьников проинформировали о преимуществах обучения в учебных заведениях ФСИН России, материально-вещевом довольствии, социальных гарантиях для будущих сотрудников УИС, перспективах дальнейшей службы.

Кроме того, сотрудники ИК-4 подробно остановились на списке дисциплин, входящих в обязательные испытания для поступления в ведомственный вуз.

Завершая встречу, гости ответили на вопросы старшеклассников, а также вручили памятки и буклеты для поступающих в высшие образовательные учреждения ФСИН России.