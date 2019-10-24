Общество

Подведены итоги учебно-методических сборов сотрудников ОСН Северо-Западного федерального округа

Оценку проведенным сборам сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России, дислоцированных на территории Северо-Западного федерального округа, по итогу выходного контроля дал старший инспектор по особым поручениям отдела по руководству отделами специального назначения управления режима и надзора ФСИН России Сергей Кизима.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, учебно-методические сборы проходили на протяжении двух недель. Участники обучались современным методикам применения стрелкового оружия и совершенствовали свои навыки по огневой подготовке. Главная цель занятий - повышение уровня боевой подготовки сотрудников ОСН ФСИН России.

В результате прошедших учебно-методических сборов каждый участник на практике усовершенствовал владение стрелковым оружием при проведении спецопераций и спецмероприятий, а также отработал боевую слаженность действий коллектива при выполнении служебно-боевых задач.

Кроме того, в рамках занятий моделировались различные ситуации по действиям «преступников» для усложнения задачи личному составу по отработке нестандартных ситуаций.

По итогу выходного контроля принимавшие участие в сборах сотрудники ОСН получили инструкторские полномочия для обучения личного состава отдела специального назначения своего территориального органа ФСИН России основам и тактике применения стрелкового оружия в служебной деятельности.

Подводя итоги, представитель отдела по руководству отделами специального назначения управления режима и надзора ФСИН России Сергей Кизима отметил, что прошедшие сборы показали свою продуктивность и по сравнению с итогами входного контроля практические навыки участников в стрельбе из стрелкового оружия заметно повысились.