Общество

В развитии Талабских островов определенно есть положительные сдвиги - глава Псковского района

В развитии Талабских островов определенно есть положительные сдвиги. Такое мнение высказала сегодня, 25 октября, глава Псковского района Наталья Федорова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Она напомнила, что местными жителями был создан ТОС, который называется «Александровский посад».

Наталья Федорова подчеркнула, что на Талабских островах проживают инициативные люди, заинтересованные в развитии территории, уже намечено много планов по развитию, некоторые из которых уже реализовываются, к примеру, была установлена воркаут площадка.

Развитие инфраструктуры и транспортная доступность с материковой частью — первоочередные вопросы, считает глава района.

Наталья Федорова напомнила, что в рамках приграничного сотрудничества в Толбице строится причал. В декабре основная часть работ должна быть завершена, а благоустройство планируется уже на 2020 год.

Также в этом году планируется объявить аукцион на закупку катера вместимостью до 30 человек.

Решение транспортной задачи позволит решить вопрос с доступностью Талабских островов как для жителей, их родственников, так и для туристов, это снимет определенную часть социальной напряженности, считает Наталья Федорова.