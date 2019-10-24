Общество

Кладбища рядом с поселением Купровщина не будет - глава Псковского района

Кладбища рядом с поселением Купровщина не будет. Об этом сегодня, 25 октября, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Наталья Федорова отметила, что подбор территории для кладбища осуществляется не только волостью. В данной ситуации проводились публичные слушания, организованные волостью, с участием представителей администрации Псковского района. Также было учтено мнение местных жителей. В результате слушаний в согласовании этого участка было отказано.

По словам Натальи Федоровой, на сегодняшний день Писковская волость ведет работу по подбору участка, который будет соответствовать всем нормам, в другом месте.

«Такие моменты должны согласовываться с жителями, что и было проведено, поэтому нарушений здесь нет», - заявила Наталья Федорова.