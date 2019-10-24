Общество

27 октября завершается прием заявок на конкурс управленцев «Лидеры России 2020»

До конца заявочной кампании на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» остается 3 дня. Регистрация закроется 27 октября 2019 года, в 23.59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии, уточняет генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, наибольшую активность при подаче заявок на конкурс управленцев проявили Центральный и Северо-Западный федеральный округа. Расчет производился по соотношению количества поступивших заявок к численности населения в каждом регионе округа.

Всего было подано 180 тысяч заявок из всех регионов России и 64 стран мира. От Псковской области, по последним данным, заявились 350 человек.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также призывает жителей области к участию в третьем сезоне «Лидеров России». «Конкурс на практике доказал свою объективность, и его победители, действительно, получили отличный шанс для реализации своих способностей на совершенно новом уровне. Псковской области нужны компетентные и профессиональные лидеры. Мы будем внимательно следить за результатами конкурса и искать среди участников перспективных специалистов. Дерзайте!» - отметил глава региона на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019 - 2020 годов, который состоялся 4 октября, поддержал президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» Владимир Путин.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей России.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия - страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017 - 2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018 - 2019 году - 227 тысяч заявок). Назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо - заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ruGroup. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.