Общество

В Великих Луках заканчивают строить детсад на 140 мест

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов по поручению губернатора региона Михаила Ведерникова проконтролировал ход реализации проектов по строительству детских садов и школ в Великих Луках. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, работы проводятся в рамках национального проекта «Демография».

«Детский сад на Первомайской будет сдан в этом году. Подрядчик параллельно выполняет внешние и внутренние отделочные работы, работы идут в графике. Еще два детских сада по 140 мест каждый появятся на улице Заслонова и в микрорайоне «Северный» на улице Дружба в 2020 году. На первом объекте уже готов котлован и установлен фундамент, на втором идет подготовка стройплощадки», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что благодаря строительству новых дошкольных учреждений во втором по величине городе области будет создано дополнительно 420 мест для дошкольников.

Еще один социально значимый проект - реконструкция второго корпуса школы № 6. Средства на ремонт здания привлечены усилиями Михаила Ведерникова. В 2018 году тогда еще врио губернатора Псковской области обратил внимание федеральных властей на ветхий объект, подчеркнув, что реконструкция здания позволит сделать еще один серьезный шаг ликвидации второй смены в городе Великие Луки. Работы на площадке в самом разгаре: выполняется облицовка фасада и отделка внутренних помещений. Обновленное здание откроет свои двери для школьников в следующем учебном году.

По итогам объезда Сергей Грахов попросил администрацию Великих Лук, управление капитального строительства Псковской области и подрядчиков в случае возникновения сложностей оперативно его информировать, чтобы подключаться к решению вопросов, и раз в месяц он будет инспектировать объекты лично.