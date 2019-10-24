Общество

В Великих Луках определили подрядчика на строительство новой школы на 800 мест

В Великих Луках заключили контракт на строительство новой общеобразовательной школы на улице Заслонова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, подрядчиком на выполнение работ по возведению образовательного учреждения выступает великолукская компания «Энергогазстроймонтаж».

«Это будет современная школа на 800 мест. Согласно проекту, в учреждении помимо просторных учебных кабинетов, зон для отдыха, творчества и занятий будет два спортивных зала и две чаши бассейна. Кроме того, в здании разместится атриум, который может использоваться, например, для проведения уроков астрономии или занятий по художественному искусству», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, строительство начнется в этом году. По условиям контракта, подрядчик должен сдать объект до конца 2020 года.

На строительные работы будет направлено почти 540 миллионов рублей. Средства выделят в рамках национального проекта «Образование» и программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2021 годах». Еще более 115 миллионов рублей консолидированного бюджета направят на приобретение необходимого оборудования.

Напомним, что договоренность о строительстве еще одной школы в Великих Луках была достигнута губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой.

Это будет четвертая по счету новая школа, построенная в Псковской области за последние годы. До этого в эксплуатацию были введены здание Инженерно-лингвистичекой гимназии в Пскове (1,3 тысячи мест), а также корпус школы № 6 в Великих Луках (800 мест). В этом учебном году свои двери открыла и новая школа на 500 мест в Дно.