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«Акценты» Донецкого: Who is леди Полонская, «варяг» для «Псковпассажиравтотранса» и голая ведьма

25.10.2019 20:35|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН. 

Темы выпуска:

Под покровом тайного голосования. Выборы главы Пскова состоятся на ближайшей сессии гордумы. 
Кто на новенького? Стала известна персоналия очередного директора главного транспортного предприятия региона. 
«Ревизор» жжет. Псковское отделение Союза театральных деятелей подвело итоги минувшего театрального сезона. 

Итак, вероятно, уже на следующей сессии Псковской городской Думы мы точно узнаем фамилию нового главы самого крупного в регионе муниципалитета. Напомню, в прошлый четверг городское отделение «партии власти» определилось с кандидатурой на пост главы Пскова. Ею стала и.п. главы Елена Полонская, на этой неделе выступившая в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове и озвучившая свою позицию по многим актуальным вопросам. Слушайте запись программы и делайте из услышанного собственные эксклюзивные выводы – Who is леди Полонская? Мне же остается акцентировать внимание лишь на нескольких моментах.

Очевидно, что за своего рода «испытательный срок» в пять трудных месяцев Елена Полонская не совершила каких-то знаковых «косяков» и сумела зарекомендовать себя фигурой, которую поддерживает ряд серьезных игроков на псковском политическом поле, что по нынешним временам уже бонус. Тем не менее, все же не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что в ходе тайного голосования на конференции городского отделения «Единой России» перевес госпожи Полонской оказался не таким уж и впечатляющим. Другому претенденту – Григорию Турчину не хватило всего восьми голосов, чтобы обойти конкурентку. Если Елена получила 58 голосов делегатов, то Григорий – 43.

Оно, конечно, партийная дисциплина – важный фактор, однако, опять же, не забудем, что голосование в гордуме тоже тайное. А под покровом тайны в принципе можно поставить галочку напротив любой фамилии, согласовав ее в кулуарах с коллегами. Конечно, во внезапную фронду единороссов верится с трудом, но чем городские депутаты не шутят? Сейчас вроде ничто не предвещает, но в тихом омуте, как известно, черти водятся. Вспомним хотя бы скандальное голосование цветными ручками и геометрическими фигурами на выборах главы Пскова два года назад. Не держат ли мундепы от «ЕР» фиги в карманах?

Что до номинальных оппозиционеров, то их голоса будут что-то значить только в том случае, если фронда единороссов все-таки состоится. Если фронды нет, яблочники и коммунисты могут успокоится и выдохнуть. Лев Шлосберг уже заявил, что «Яблоко» не поддержит госпожу Полонскую в любом случае, поскольку – цитирую Шлосберга: «При действующей системе власти это не имеет никакого значения». Лидер эсеров в гордуме Олег Брячак, наоборот, подтвердил, что фракция будет голосовать за Полонскую. Коммунисты, по словам персека обкома Петра Алексеенко, «еще не определились с кандидатурой», то есть, как обычно, сыграют в тугодумов. 

В любом случае, итоговый расклад мы узнаем только после процедуры выборов, вот тогда и можно будет подвести резюме – насколько явное соответствует тайному, и – да позволю себе замысловатую метафору - не окажутся ли подводные камни губительны для плывущей прямо по курсу генсовета «Единой России» кормы с Елены Полонской на капитанском мостике? Ждем политической сенсации, прекрасно понимая, что шансы на нее сегодня равны почти нулю.

Другая резонансная тема недели – новость о том, что очередным генеральным директором государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс», главного перевозчика в регионе, станет некто Юрий Киргинцев. Об этом сообщил анонимный Telegram-канал, считающийся рупором областной администрации. Юрию Киргинцеву - 57 лет. Он родился в Санкт-Петербурге. Окончил Высшую школу МВД, работал в частных и государственных структурах в транспортной и строительной сферах.

Что до предыдущего руководителя «Псковпассажиравтотранса» Александра Куренкова, исполнявшего обязанности гендиректора после позорного бегства из региона столичного «кадра» Николая Киянца, то, по утверждению того же анонимного телеграм-канала, после проведенных проверок у контролирующих органов возникло к нему «множество вопросов». Не иначе вскоре узнаем об очередном деле о коррупции, как это случилось с Александром Гизбрехтом?

Вывод же здесь напрашивается один: в своих кадровых решениях на ключевые посты команда губернатора Михаила Ведерникова по прежнему зачастую делает ставку на «варягов» из других регионов страны. При этом за косяк с прежним назначением – «эффективного» (в кавычках) москвича Киянца так никто и не ответил. И даже не извинился. Нет, не перед жителями («быдло» того не стоит?), а хотя бы перед депутатами Псковского областного Собрания, которые битых три раза вызывали господина Киянца «на ковер», но так его и не дождались. Киянец неизменно включал «режим игнора», а вышестоящие начальники на это никак не реагировали. Таков уж, видимо, стиль управления нынешней губернской власти, к которому пора бы и привыкнуть: оповещать о кадровых рокировках по анонимному телеграм-каналу и делать вид, что ничего особенного после очередного оглушительного провала не случилось. 

А я продолжаю. Ведущие архитекторы региона решили объединиться в новую общественную организацию – Совет псковских архитекторов. На пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН главный архитектор Пскова Евгений Скачков приветствовал создание архсовета, подчеркнув, что это «надежная группа профессионалов», и «взаимодействие с архсоветом будет тесное, по сути <…> в ручном режиме».

Что ж, наверное, присутствие в общественном пространстве региона еще одного сообщества экспертов не помешает. Тем менее на язык просятся кое-какие вопросы. Все мы давно убедились, что традиционный ВООПИиК, как показывает практика, если на что и способен, так это на запоздалые вопли постфактум – уже после случившихся градостроительных скандалов. Грядущие градостроительные косяки у нас никто не мониторит. На стадии подготовки проектов все покрыто мраком. 

Возможно, лучше поздно, чем никогда, но хотелось бы более компетентных, а, главное, своевременных, оперативных  оценок. Трудно понять, почему мы регулярно получаем новости о том, как псковские архитекторы переделывают уже готовый проект очередной реконструкции того или иного объекта. Особенно умиляет в этих сообщениях одна деталь: очередной бездарный проект архитекторы почему-то исправляют бесплатно.

Меня это, признаюсь, всегда изумляло до онемения. Некая проектная организация, значит, получает миллионы рублей за свои криворукие проекты, а некие архитекторы (обычно под эгидой г-на Шуляковского) их героически и безвозмездно исправляют, исключительно на общественных началах. В таких случаях неизменно возникает вопрос – а не делают ли, как нынче с подачи губернатора принято выражаться, «рукожопый проект» и не исправляют ли его в штурмовом порядке одни и те же люди? Потому что и в печально знаменитом ВООПИиКе, как мы понимаем, заседают те же самый псковские архитекторы? С Марса новых нам не завезли.
Возьмем свежий пример. Проект реконструкции улицы Леона Поземского, который предполагает снос аж 135 деревьев, в том числе прекрасной липовой аллеи у недавно отреставрированного здания музея – Палат Постниковых напротив Шпагатной фабрики. По проекту там предполагается парковка. Решение абсолютно вздорное. Все, кто был на местности, недоумевают: зачем уродовать живописное место? Ну, и где были наши компетентные архитекторы? Опять будут исправлять проект «рукожопых» проектировщиков?
Я уж молчу о том, что само так называемое «уширение» улицы Леона Поземского выглядит каким-то нонсенсом. Куда они собираются ее «уширять»? На крыши близ стоящих домов? Вы на улице-то той бывали?

Какой смысл уширять улицу в двух местах, если в трех она в любом случае останется в виде бутылочного горлышка?

Мы понимаем, что подрядчику вкупе с проектной организацией главное - освоить бюджетные деньги. И хоть трава не расти! А жителям там жить. Снова в авральном порядке прибегут депутаты и начнут сокрушаться о спиленных деревьях? Но будет поздно. Потому что архитекторы из ВООПИиКа и свежеиспеченного архсовета опять не успели. Хотелось бы ошибиться, но пока ситуация с реконструкцией псковских исторических локаций выглядит именно так. 

А я завершаю. Лучшим спектаклем прошедшего сезона члены псковского отделения Союза театральных деятелей (СТД) единогласно признали спектакль «Ревизор» по мотивам пьесы Гоголя в постановке Петра Шерешевского и сценографии Александра Стройло. Наград Союза театральных деятелей также удостоились актеры, участвующие в спектакле, - Евгений Терских, Камиль Хардин и Дарья Чураева. 

Напомню, что спектакль участвовал в I Петербургском фестивале искусств «Осенний марафон» и престижном фестивале новой режиссуры «Реальный театр» в Екатеринбурге, гастролировал в Великих Луках и Новороссийске. В конце октября псковского «Ревизора» оценят зрители Великого Новгорода.

А вчера псковские театралы увидели на малой сцене интерпретацию шекспировского «Макбета» в постановке Литовской академии музыки и театра. Спектакль из Вильнюса был показан в рамках Театральной Олимпиады, в которой участвует и Псковский театр драмы имени Пушкина. 

Можно сказать, что молодые литовские артисты шокировали псковских театралов. Если не всех, то многих. И дело не в художественных достоинствах или недостатках по сути танцевальной, пластической драмы. Псковским зрителям  наверняка пришлось вспомнить о давешнем скандале с обнаженкой, случившемся с вышеупомянутым «Ревизором» в Екатеринбурге. 

Молодые литовские актеры в этом смысле, что называется, перекрыли псковичей по всем статьям: «Макбет» в постановке Якубаса Бразиса был проникнут не только шумом и яростью, но и глубокой эротикой. Все юноши играли с обнаженными торсами, а исполнительница роли Ведьмы как разделась догола примерно на 15-й минуте действа, да так и скакала по сцене полностью раздетой до конца спектакля. И я почему-то уверен, что этот стриптиз не показался зрителям неуместным.

Такова уж сила искусства. В эстетике спектакля обнаженная девушка символизировала оголенные, как всегда у Шекспира, страсти.  

К сказанному остается добавить, что гастроли на Псковской сцене продолжаются – в ближайшие субботу, воскресенье и понедельник, 26, 27 и 28 октября свои спектакли на псковской сцене покажет Санкт-Петербургский Театр комедии имени Акимова. Псковичи увидят спектакли по пьесам Василия Шукшина, Александра Островского и Нила Саймона – «Энергичные люди», «Бешеные деньги» и «Хочу сниматься в кино». 

Засим прощаюсь. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий  

Источник: Псковская Лента Новостей
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