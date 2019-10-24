Общество

Дмитрий Медведев согласился переименовать возглавляемую Иваном Цецерским ассоциацию

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал обращение председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления, экс-главы Пскова Ивана Цецерского. Как Иван Цецерский написал на своей страничке в соцести Instagram, обращение заключалось в том, чтобы переименовать ассоциацию во «всероссийскую».

Источник: аккаунт Ивана Цецерского, соцсеть Instagram

«Это здорово! Спасибо заместителю председателя Совета Федераций, секретарю генерального совета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку за содействие. Муниципальное сообщество увидит еще лучше нашу активную работу и, обязательно, мы доверие оправдаем!», - отметил в соцсети Иван Цецерский.

Напомним, 23 мая Иван Цецерский покинул пост главы Пскова, после чего - возглавил правление Национальной ассоциации развития местного самоуправления.