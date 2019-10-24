Общество

В Пскове планируют изменить порядок изъятия и утилизации бесхозной ртути

Изменения в порядок изъятия и утилизации бесхозной ртути и ртутьсодержащих отходов на территории Пскова рассмотрели члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы, под председательством замглавы Пскова Сергея Гаврилова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, такое заседание состоялось 25 октября.

«Суть изменений состоит в том, чтобы привести утвержденный порядок в соответствие с действующим законодательством. Территориальной схемой обращения с отходами Псковской области утвержден перечень организаций, осуществляющих сбор и транспортирование отходов 1 - 3 классов опасности. Муниципальное предприятие "Экология" ликвидировано и исключено из списка организаций, осуществляющих эти функции», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что предлагается при обнаружении бесхозной ртути сообщать об этом в отдел единой дежурно-диспетчерской службы комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова. Затем информация будет передана в специализированную организацию, которая по договору с управлением городского хозяйства проведет изъятие и отправку на утилизацию опасных отходов. Вопрос будет рассмотрен на 30-й сессии Псковской городской Думы 30 октября.

Также члены комитета рекомендовали и.п. главы Пскова включить в повестку дня сессии вопросы об изменении порядка учета, управления и распоряжения объектами жилищного фонда Пскова; об установлении норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья для расчета социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, на 2020 год; о даче согласия администрации Пскова на закрепление на праве хозяйственного ведения за «Горводоканалом» муниципального имущества.