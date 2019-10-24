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Елена Полонская о партийной поддержке, тандеме с сити-менеджером и работе во благо псковичей

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», вышедшей в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 октября. Гость студии - и. п. главы города Пскова Елена Полонская. Ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков побеседовал с ней о предстоящих выборах главы муниципалитета, о депутатской деятельности Елены Полонской и о деятельности городской Думы в целом, а также обсудил социально-экономическое положение Пскова.

Максим Костиков: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Собственной персоной», и сегодня у нас в гостях собственной персоной исполняющая полномочия главы города Пскова Елена Полонская. Здравствуйте, Елена Александровна.

Елена Полонская: Здравствуйте, Максим Эдуардович. Добрый день, уважаемые радиослушатели.

Максим Костиков: Сегодня у нас в гостях не просто исполняющая полномочия главы Пскова, а кандидат на пост главы города от партии «Единая Россия». И по системе сегодняшней вертикали власти позиция партии — серьезный знак. Это значительно повышает шансы Елены Александровны победить на выборах главы муниципалитета, которые, насколько я понимаю, должны пройти на одной из сессий гордумы, в конце октября или начале ноября. Я поздравляю вас с партийной поддержкой, и расскажите, как вам удалось убедить партийцев поддержать вашу кандидатуру? На прошлой неделе была партийная конференция, а до этого политологи, журналисты, политики сравнивали, гадали, выдвигали разные кандидатуры, оценивали шансы, кто же сможет занять этот пост после 10-летнего «царствования» Ивана Николаевича Цецерского.

Елена Полонская: Для начала я хотела бы поблагодарить партийцев за оказанное доверие и поддержку, поблагодарить губернатора, а также депутатов гордумы за то, что пять месяцев назад практически единогласно назначили меня и. п. главы города, оказав огромный кредит доверия. Все это время я пыталась его оправдать и прикладывала для этого максимальные усилия. И, конечно же, спасибо нашим партийцам, которые являются профессионалами своего дела, поддерживают партийные проекты, участвуют в их реализации. Это была первая партийная конференция, когда была реальная борьба.

Максим Костиков: Да, была альтернатива.

Елена Полонская: Мы ведь помним с вами историю, когда глава муниципального образования назначался решением партийного руководства, и как таковых открытых конференций с реальной борьбой кандидатов на территории нашего муниципального образования не было. А в этот раз была настоящая, открытая честная борьба.

Максим Костиков: А в целом вы приветствуете такие формы, когда есть внутрипартийная дискуссия, альтернативные выборы. Я поясню для наших радиослушателей, что на пост главы Пскова от «Единой России» также претендовал депутат Григорий Турчин, однако Елена Александровна получила поддержку большинства и сегодня является уже официальным кандидатом на пост главы города. Вы приветствуете такую модель, или как «наверху» решили, какую разнарядку спустили, так и должно быть?

Елена Полонская: Я приветствую данную форму выборов кандидата на должность главы. Мы же понимаем, что участие в этой конференции принимают обычные партийцы. Это обычные псковичи, которым дают возможность выразить свое мнение. Мы много говорим о том, что у нас нет прямых выборов главы и нет рычага, который позволял бы простым псковичам выразить свое мнение. Так вот партийная конференция — как раз та площадка, когда мы даем возможность простым псковичам выразить свое мнение и доверить кому-то право представлять «Единую Россию» на выборах главы города. Это, я бы сказала, хорошая альтернатива прямым выборам, о которой мы давно говорим.

Максим Костиков: Вашу кандидатуру поддержал руководитель Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. То есть у вас имеется поддержка не только на региональном, но и на федеральном уровне. Насколько эта позиция федерального руководства, я имею в виду Андрея Турчака и его ближайшее окружение, которое входит в партийную структуру, имела серьезное влияние на принятие решения?

Елена Полонская: Любое решение конференции согласовывается потом с Генсоветом, и я хотела бы выразить огромную благодарность Андрею Анатольевичу. Он же проделывает с нашим губернатором огромную работу по привлечению федеральных средств в рамках партийных и национальных проектов, и мы как депутаты гордумы принимаем участие в контроле за их реализацией, да и сами в них участвуем. Поэтому данное взаимодействие и полная согласованность действий необходима, и то, что кандидатура главы города поддерживается на всех уровнях власти, - это правильно. По-другому быть не может.

Максим Костиков: В последние годы много говорят, что у нас органы местного самоуправления очень уж сильно встроены в единую вертикаль органов власти. Все больше говорят о влиянии органов госвласти на работу муниципальных структур. В том числе принято считать, что должен быть четкий механизм взаимодействия между губернатором, главой города, сити-менеджером. Насколько этот фактор важен для вас как для кандидата? Нужна ли вам поддержка губернатора? Или, как говорится, мы - местное самоуправление - «сами с усами» и сами разберемся в нашем городском хозяйстве?

Елена Полонская: Безусловно, поддержка губернатора и вертикаль власти нужны для достижения общей цели. Мы должны понимать, что наша общая цель — это наши люди, жители города и региона, для которых мы сегодня и работаем. И двигаясь к общий цели и общим задачам, мы не можем нарушать выстроенную вертикаль власти. Губернатор оказывает Пскову огромную поддержку, в том числе привлекая для него дополнительные финансовые средства. Мы как депутаты доносим до него чаяния наших людей, и Александр Братчиков как представитель исполнительной власти заботится о качественном исполнении наказов псковичей. Уверена, что депутатский корпус тоже поддерживает выстроенную вертикаль власти.

Максим Костиков: Я это к чему говорю? У нас в области есть пять районов, где главы не принадлежат партии власти и не являются кандидатами от губернатора. Насколько, на ваш взгляд, сегодня городу Пскову необходимо, чтобы все уровни власти - губернатор, партия, заксобрание, сити-менеджер - представляли единую команду?

Елена Полонская: На территории нашего муниципального образования этот механизм действительно выстроен, и пять месяцев работы в должности и.п. главы города это показали. Мы уделяли внимание и взаимодействию с администрациями Пскова и области, с партией. Уверена, что данное взаимодействие у нас получилось очень конструктивным У нас получился конструктивный диалог. Депутаты гордумы были вовлечены в работу, сотрудники администраций Пскова и области принимали активное участие в совещаниях с участием депутатского корпуса по обсуждению проблем избирательных округов и в целом проблем, которые сегодня есть в городе. Поэтому я уверена, что конструктивный диалог у нас получился.

Максим Костиков: Продолжая тему конструктивного диалога. Все мы помним, что двуглавая модель местного самоуправления, выстроенная вашим предшественником — где есть глава города и сити-менеджер, периодически давала сбой. Помним, как Иван Николаевич и Петр Слепченко периодически «бодались», хоть поначалу вместе в ресторан ходили, и искры летели во все стороны. Непросто у Ивана Николаевича складывались отношения и с Александром Братчиковым на последнем этапе их совместной работы. Есть ли у вас рецепт, как сделать так, чтобы была «хорошая погода в доме»?

Елена Полонская: Рецепт один — это конструктивные взаимоотношения. Конечно, споры могут быть, и их не избежать. Это рабочие моменты. Но мы должны думать о здравом зерне, понимать, что надо договариваться и помнить о людях, поэтому при принятии решений во главе угла должен стоять человек и его интересы. На сегодняшний день у нас с сити-менеджером выстроены эффективные взаимоотношения для конструктивной работы. Скажу больше: если бы они не были выстроены, это отражалось бы и на депутатском корпусе. Мы же видели это на примере Ивана Николаевича: когда происходит столкновение с сити-менеджером, это отражается на депутатах, на исполнении решений и наказов избирателей и, как следствие, это отражается на самих псковичах. Когда мы понимаем, что на одном округе прекратился ремонт дворов - кто-то где-то не доработал, кого-то не услышал.

Максим Костиков: То есть вы готовы учесть ошибки своего предшественника.

Елена Полонская: На ошибках учатся.

Максим Костиков: Существует такая мудрость: есть люди, которые учатся на чужих ошибках, есть те, кто учится на своих, а есть такие люди, которые вообще не учатся. Будем надеяться, что в этом плане вы сделали какие-то выводы. Ведь каждый политик по сути альфа-самец, а у нас здесь вообще гендерная история. Интересно, что будет в вашей «паре» доминировать — женское или мужское?

Елена Полонская: Думаю, мы с Александром Братчиковым прекрасно продемонстрировали свою работу в крайне сложной ситуации, требующей максимальной концентрации сил, умений и возможностей - это проведение Международных Ганзейских дней. Это был некий марафон на выносливость.

Максим Костиков: Ваши прекрасные фотографии до сих пор обсуждают в соцсетях. Вы прекрасная пара. Напоминаю, что у нас в студии Елена Полонская, кандидат на пост главы города Пскова от партии власти. Кстати, правильно я понимаю, что выборы главы города пройдут в гордуме в ноябре?

Елена Полонская: Выборы пройдут в ноябре. Дата сессии еще не назначена. Кроме того, на повестке сессии, которая пройдет 30 октября, находятся порядка 40 хозяйственных вопросов.

Максим Костиков: То есть на ближайшей сессии вопрос рассматриваться не будет.

Елена Полонская: Я сомневаюсь. 40 вопросов - это как минимум 3-4 часа. К тому же, выборы главы города, как правило, проходят на отдельной сессии. И, скорее всего, это будет не ближайшая сессия 30 октября, а следующая, которая состоится в начале ноября.

Максим Костиков: Большинство в Псковской городской Думе составляют депутаты от партии «Единая Россия». Также в гордуме достаточно большая прослойка депутатов от оппозиционных партий. Нам интересно, как вы будете строить взаимоотношения не только со своими однопартийцами, но и с оппозиционными депутатами: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко». Люди это, как правило, активные. И это, кстати, укор вашим коллегам по партии, многие из которых достаточно пассивны. Хотя лично вас это не касается. А депутаты от оппозиции хотят, чтобы их заметили, поэтому задают острые вопросы. Готовы вы к конструктивному диалогу с ними? Не с губернатором, не с Турчаком и не с единороссами, а с коммунистами, «яблочниками» и «справедливороссами»?

Елена Полонская: На протяжении пяти месяцев мы уже выстраивали конструктивный диалог, и я уверена, что некий фундамент конструктивных отношений заложен и с КПРФ, и с фракцией «Справедливая Россия», и с ЛДПР. Я уверена, что так будет и дальше. В принятии решений необходимо руководствоваться не фракционной принадлежностью, а в первую очередь нуждами города и людей.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Хотела бы задать вопрос по поводу благоустройства территории вокруг детского сада «Кораблик». Это между 4-й школой и детским садиком, район «Маяка». Там сейчас устраивается муниципальная детская площадка и воркаут-площадка. Хотела спросить, будет ли эта территория убираться, в том числе от сухих листьев?

Елена Полонская: Спасибо за вопрос. Это не площадка, а новый сквер, который создается в рамках партпроекта «Формирование современной городской среды» как раз на моем округе. Это двухлетний проект. Там устанавливается детская и воркаут-площадка. Все работы в этом году будут завершены. Очень важный проект для нашего микрорайона, потому что не было на территории нашего округа ни одного сквера, где молодому поколению можно было бы проводить свой досуг. И после того, как этот сквер будет сдан подрядчиком, в бюджет города на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов будут внесены изменения, в том числе связанные с тем, чтобы заложить средства на уборку существующего сквера. До этого там был пустырь. Территория была не разграничена, поэтому существовали проблемы с уборкой этой территории. А когда это будет городской сквер, конечно же, его будут убирать.

Вопрос радиослушателя: Здравствуйте. Меня зовут Вадим. Елена Александровна, я вот сегодня прочитал на ПЛН, что депутат гордумы Тимофеев от КПРФ собирается сложить депутатские полномочия. Хотелось бы спросить, как вы относитесь к тому, что он пришел в гордуму только в этом созыве и решил уйти на половине пути? И каковы мотивы такого его решения? Спасибо больше.

Елена Полонская: Да, действительно, в мой адрес поступило обращение Александра Васильевича с просьбой сложить его полномочия. С ним мы еще не встречались, заявление увидела только сегодня. В ближайшие дни мы с ним, конечно же, встретимся. Мне пока неизвестна причина, по которой складывает полномочия Александр Васильевич, но я уверена, что на это существуют определенные жизненные обстоятельства. Пока не готова прокомментировать эту ситуацию. Но, конечно, каждый депутат имеет право сложить полномочия, если считает нужным сделать это на определенном этапе своей жизни.

Максим Костиков: Возвращаясь к теме взаимоотношений в гордуме. Все мы помним достаточно скандальную, резонансную и, на мой взгляд, комичную историю с голосованием цветными ручками при избрании прошлого главы города Ивана Цецерского. По этому поводу много тогда было разговоров и возмущений, и все это, на мой взгляд, принесло и для самого Ивана Николаевича, и для гордумы серьезные репутационные потери. Елена Александровна, вы идете на пост главы, заявили о готовности выстраивать со всеми конструктивные отношения. Как сейчас ведется подготовка? Встречаетесь ли вы с представителями фракций, проводите ли консультации с депутатами? Расскажите нашим радиослушателям. Чтобы не было таких историй с цветными ручками.

Елена Полонская: Я вас уверяю, что истории с цветными ручками у нас не будет. Такие меры в дальнейшем для главы города я называю «хромая утка» - когда глава города работает, а ему все напоминают эту историю со знаками и цветными ручками и постоянно стреляют по одной ноге - что вроде глава города, но не совсем легитимный, потому что был избран именно так. Я полностью доверяю нашей фракции и депутатскому корпусу, и, конечно, встречи с депутатами проходят. Да нет, никакие это не интриги. Это просто вот моя просьба по отношению к депутатам - поддержать меня и создать на начальном этапе, уже сегодня, команду, которая будет работать на благо города и наших псковичей. Это единственная цель и единственная задача. Подковерных игр и интриг на сегодняшний день нет. Все идет достаточно спокойно, в штатном режиме.

Максим Костиков: Вы ожидаете, что это будут конкурентные выборы? Ожидаете, что кто-то из других депутатов может выдвинуть свою кандидатуру?

Елена Полонская: Я не исключаю.

Звонок радиослушателя: Добрый день, мое имя Валерий. Два вопроса к Елене Александровне. Первый - ваше место рождения, второй касается жизни и здоровья экологии нашей области и ее жителей: вы за строительство завода «Титан-Полимер» или против? Спасибо за внимание.

Максим Костиков: Давайте с первого начнем.

Елена Полонская: Место рождения - город Псков, несмотря на то, что мои родители родились за пределами Пскова - папа в Туле, а мама в Калининграде. По распределению их направили в наш город, и местом жительства и создания семьи они выбрали именно город Псков.

Максим Костиков: То есть вы родились в Пскове, и вся ваша жизнь связана с этим городом.

Елена Полонская: Совершенно верно.

Максим Костиков: По поводу экологической ситуации. Действительно, в последние полгода идут дискуссии по поводу предстоящего строительства химзавода в ОЭЗ «Моглино». Были выступления «за», были «против», идет общественная дискуссия. Ваше мнение и оценка, насколько все это экологически опасно или наоборот не опасно?

Елена Полонская: Не хотелось бы говорить впустую. Я не эксперт в данном вопросе — говорю про деятельность компании «Титан-Полимер». Оценить возможный вред или, наоборот, позитивное влияние на наш город я не могу, потому что не являюсь экспертом в данном вопросе, и любые высказывания в этом отношении будут некомпетентны. На сегодня у нас нет экспертного заключения, не прошли до конца общественные слушания. Знаю, что создавалась комиссия, которая должна была оценить предполагаемый вред, в том числе экологии Пскова. Пока таких заключений нет, я их не видела.

Максим Костиков: Есть позиция Игоря Савицкого, достаточно аргументированная. Он не раз и в нашем эфире, и в своих публикациях озвучивал ее. Он имеет большой производственный опыт, и исходя из него сделал свои экспертные заключения. Есть мнение экспертов, которых привлекал «Титан-Полимер». Насколько я понимаю, эта тема все равно остается на контроле депутатов, и вы к ней вернетесь.

Елена Полонская: Конечно. Данная ситуация находится на контроле у губернатора и депутатского корпуса. На одной из сессий мы уже заслушивали руководителя предприятия. За мнениями экспертов также слежу и беру их на вооружение, прислушиваюсь, но еще раз повторюсь: я очень не люблю высказывать свою позицию в тех вещах, в которых я не компетентна.

Максим Костиков: Елена Александровна, я хотел бы поговорить о том, что является важным индикатором для власти. Я имею в виду так называемые нацпроекты, инициированные президентом. Речь идет о том, что сегодня по всей вертикали проверяют, насколько власть справляется с этими задачами, и по этому критерию их оценивает. Как у нас с этим?

Елена Полонская: На сегодняшний день мы видим, что нацпроекты и партийные проекты активно реализуются на территории нашего муниципалитета. Мы видим большое количество отремонтированных дорог, в том числе центральных. Видим строительство новых детских садов, и я уверена, что в следующем году начнем строить новую школу. Депутатский корпус вовлечен в контроль за реализацией нацпроектов. Есть, конечно, свои шероховатости. Мы все понимаем, что Псков — динамично развивающийся город Северо-Западного округа, он имеет большое число проектов, которые надо реализовывать, и большое количество проблем, которые надо обсуждать. Но сколько бы мы с вами ни обсуждали, какие надо отремонтировать дворы, дороги, в каком микрорайоне нужно построить детский сад, нельзя забывать, что главные в это истории — люди, наши избиратели. И они должны у нас стоять на самой верхней ступеньке. Все нацпроекты реализуются не «для галочки». Если мы строим школу, то не просто так, а для конкретной цели — чтоб ликвидировать вторые смены, создать комфортные условия для детей. Если мы делаем дворы, то надо вовлекать жителей города, чтобы понять, какой двор отремонтировать в первоочередном порядке, где поставить детскую площадку. Мы должны спрашивать у псковичей, что мы ремонтируем, где и как. Наши жители должны быть вовлечены в этот процесс, и в своей речи на партконференции я сделала акцент на этом. Все партийцы знают, сколько времени я трачу на контроль за нашими партийными проектами, на выезды по объектам. Огромную работу провожу на своем округе.

Но главное не это, а то, что мешает псковичам жить. Это качество работы управляющих компаний.

Именно на этом я строила свою работу на протяжении четырех лет в качестве депутата гордумы и дальше буду строить. Я понимаю, что первостепенно - это люди, и мы будем принимать любые решения и любые законопроекты со здравым зерном, которые будут идти на благо псковичей, вне зависимости от того, какая фракция данный законопроект предложила.

Максим Костиков: Отлично. Еще хотел бы спросить по поводу депутатского контроля. Мы помним, как Иван Цецерский ходил с палками для скандинавской ходьбы, проверял дворы. Какие вы видите методы контроля? Как депутаты должны реагировать, помогать, указывать сити-менеджеру на недостатки в работе?

Елена Полонская: На сегодняшний день я вижу один настоящий и действенный метод. И я думаю, что так со временем и останется - это общение с избирателями. Как бы нам ни казалась важной определенная яма, но только люди могут сказать нам, насколько она им мешает. Даже по своему округу могу сказать: бывает, тебе кажется, что эту дорогу надо ремонтировать, но когда начинаешь общаться с избирателями, они подводят тебя за руку к совершенно другому проблемному участку дороги. И так касается всего. Если вспомнить нашу родительскую экспертизу общественного питания - хотели выявить одну проблему, а выявили совсем другие, на которые нам указали. И мы поняли, что проблемы-то на самом деле идут от нас, когда мы в 2008 году забыли проиндексировать субсидию на питание детей, а на дворе уже 2019 год, цены выросли. Поэтому действенный метод только один. Это общение с избирателями. И я весь депутатский корпус на это настраиваю и буду настраивать. Кроме того, мы с депутатами фракции вернулись к теме общественных помощников. Запускаем большую работу в этом направлении. Если говорить о Пскове, у нас есть первичные отделения партии «Единая Россия» и есть сторонники партии, про которых мы маленько забыли и мало вовлекали их в диалог и совместную работу. А ее надо возобновить в паре - депутат по округу, первичное отделение партии, представители избирателей. Наверное, стоит ввести институт общественных помощников главы города, про которых много говорили, было много дискуссий, но это так и не воплотили.

Максим Костиков: В Великих Луках, я знаю, есть такая практика.

Звонок радиослушателя: Елена Александровна еще достаточно молодой человек, а я в городе прожил 70 лет. Промышленность раньше развивалась несравнимо лучше, а сегодня все надеются на федеральные денежки. Вопрос: почему у нас городская и областная администрации не проводят работу с предпринимателями-инвесторами по поднятию предприятий, которые уничтожили? Отсюда будут и финансы, и развитие.

Елена Полонская: Логичный вопрос. Действительно, все время просить деньги.... Когда-то это заканчивается. Прося деньги у федерального центра, в регионе мы тоже должны создавать свой фундамент.

Псков, пока готовился к Ганзе, привлек большой объем инвестиций. Мы видим, что открывались гостиницы, развлекательные комплексы, места общественного питания.

Это повлекло создание дополнительных рабочих мест. Большую работу по привлечению инвесторов проводит и администрация области. Уверена, что на Ганзейских днях мы смогли продемонстрировать в полной мере свой инвестиционный потенциал, и инвестиций будет вкладываться в наш город и область еще больше, и инвесторы поймут, что мы привлекательный регион. Наша основа - это развитие туризма.

Максим Костиков: Елена Александровна, поскольку мы уже заговорили на тему городского хозяйства, расскажите радиослушателям свое видение - какие основные социально-экономические проблемы стоят перед городом и какие вы видите пути развития, на чем будут сосредоточены ваши усилия и усилия депутатов и администрации города? Каковы проблемы и пути решения?

Елена Полонская: Во-первых, мы должны понимать, что депутаты обладают не исполнительными, а законодательными функциями.

Максим Костиков: Я понимаю. Но стратегию же вы определяете.

Елена Полонская: Да, стратегию определяем мы совместно с администрацией города Пскова. И главное на сегодняшний день мы видим проблемы, связанные с образованием. На первом месте стоит задача по ликвидации вторых смен в школах, строительство новых школ. Приоритетным направлением стоит создание ясельных групп в дошкольных учреждениях. Полная ликвидация очередей в детские сады, развитие и модернизация системы дополнительного образования, которая в течение многих лет приходила в упадок. Это исполнение майских указов в части повышения зарплат муниципальным и не муниципальным служащим, педагогам, сотрудникам культуры.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, Алексей меня зовут. Псковская общественность готовится в 2020 году отметить подвиг героев-десантников 6-й роты. Предстоят мероприятия по организации Псковского кадетского корпуса с присвоением ему имен героев-десантников. Готова ли Елена Александровна участвовать в наших мероприятиях?

Елена Полонская: Спасибо огромное, конечно, готова. И вы знаете, что эту инициативу я всегда поддерживаю. Мой заместитель Воробьев Владимир Николаевич принимает активное участие в оргкомитете по подготовке к этой дате.

Максим Костиков: Он и сам отец героя-десантника. Елена Александровна. Вы уже назвали актуальные проблемы образования. А какие еще приоритетные направления вы бы выделили? ЖКХ, дороги, дворы...

Елена Полонская: С дорогами мы вроде разобрались. Большие поступления идут из федерального, областного бюджетов. Мы понимаем, что большое количество дворов требует ремонта, но мы понимаем, как это отремонтировать, механизм отлажен. Часть средств мы берем из областного бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды», а часть — из городского бюджета. Большая проблема, которая существует в Пскове, связана с качеством работы управляющих компаний. Она затрагивает практически каждого псковича. Проблема в том, что у нас нет рейтинга управляющих компаний. Когда псковичи планируют поменять УК, они не понимают, на какую. У нас очень мало «управляек», которые являлись бы флагманами, на которые бы равнялись остальные

Максим Костиков: А вообще существуют какие-то механизмы оценки контроля за управляющими компаниями?

Елена Полонская: Они есть, эти критерии.

Максим Костиков: Мне кажется, им, по большому счету, по барабану, что им говорите вы и администрация. Они там что хотят, то и делают, совершенно не заботясь о горожанах. У муниципалитета есть реальные механизмы, как на них можно повлиять?

Елена Полонская: Действенных и реальных механизмов воздействия на управляющие компании у муниципалитета нет, а у депутатского корпуса есть. И именно совместная работа с советами домов может дать результат. По своему округу могу сказать, когда мы отслеживаем взаимодействие совета дома с управляющей компанией, помогаем им грамотно составить иски и протоколы, обращения в прокуратуру - вот это на самом деле и является хорошим механизмом. На сегодня самым правильным будет создание управляющей компании, возможно, с долей участия муниципалитета, либо областной структуры, чтобы вызывала некое доверие в том числе у псковичей. Ситуация очень сложная.

Управляющих компаний много — порядка 40, но там действительно полный бардак.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, Валентина меня зовут, я ваш постоянный радиослушатель, и мне все время хочется высказать какой-то негатив, а сегодня я к вам с позитивом. Прохожу каждый день мимо детской площадки, которую поставили у детского сада «Кораблик», - и глаз радуется. Наши дети-то ведь не особо избалованы, а тут вижу, что площадка переполнена детьми. Хочу спросить, причастна ли к этому Елена Александровна?

Максим Костиков: Елена Александровна уже рассказывала про эту площадку, но не помещает еще раз заострить внимание.

Елена Полонская: Сегодня практически на каждом округе появятся такие вот «кораблики» - скверы с элементами спортивных и детских площадок. Сквер на округе депутата Константина Болотина создается. Константин Васильевич очень отстаивал этот сквер, и благодаря его активной позиции такой сквер будет. Григорий Иванович Стороненков тоже высказывал активную позицию, и сквер на его округе появится. На округе Дмитрия Александровича Барабанова тоже — правда, там двухгодичный контракт. Так что в городе потихоньку появляются места для времяпрепровождения. Кстати, такие скверы появляются только благодаря активности жителей нашего города, что они когда-то собрались, решили, что на том или ином месте должно быть, собрали подписи и поучаствовали в рейтинговом голосовании.

Максим Костиков: А вот расскажите (может быть, многие еще не знают), если люди хотят преобразить свой двор, какие у них существуют механизмы это сделать? Надо в партию идти, в гордуму, к главе города или в администрацию? Как им решить свою проблему?

Елена Полонская: Такой механизм, конечно, есть. Прежде всего, им надо собраться на общедомовое собрание и решить, что им нужно на этой территории — просто заасфальтировать ее, сделать пешеходные дорожки или поставить какие-то элементы. А потом они могут обратиться в УГХ, где им дадут развернутую консультацию по форме заполнения заявки. Также можно обратиться к депутату по округу. Я уверена, что у нас все депутаты активно помогают своим избирателям. У них этот механизм уже отработан, и я уверена, что если собственники домов обратятся к своему депутату, он им поможет.

Максим Костиков: У вас на округе этот механизм,как я понимаю, уже сработал.

Елена Полонская: Совершенно верно. Эту процедуру мы проходили и по ремонту дворов, и по созданию сквера.

Максим Костиков: Отлично. Дай бог, чтоб эта практика получила продолжение. Вам, Елена Александровна, желаю удачи в предстоящем избрании главы Пскова. Надеюсь, вас поддержат коллеги, и у вас сложится конструктивная работа и с губернатором, и с сити-менеджером, и с коллегами по гордуме. Ну и самое главное - чтобы была поддержка со стороны горожан. Спасибо за эфир. Надеюсь, встретимся с вами уже в новом качестве.

Елена Полонская: Спасибо.