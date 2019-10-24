Общество

Омбудсмен по правам человека в Псковской области: В России и зарубежных странах нет единой методики системной оценки состояния прав

Псковский уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие в международном семинаре «Показатели в области прав человека и повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», который прошел в Санкт-Петербурге. Как Псковской Ленте Новостей сообщил сам Дмитрий Шахов, семинар состоялся 25 октября.

В семинаре, организованном офисом ответственного за совместную программу управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в Российской Федерации Рашидом Алуашем, участвовали омбудсмены и их представители из всех регионов Северо-Западного федерального округа: Астраханской, Воронежской, Свердловской, Ярославской областей, республики Татарстан, эксперты и сотрудники агентств системы ООН. Данное мероприятие прошло при поддержке уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александром Шишловым.

Публикацию УВКПЧ ООН «Показатели в области прав человека: руководство по измерению и осуществлению» на русском языке представил советник по вопросам проведения оценки в области прав человека штаб-квартиры УВКПЧ ООН Николас Фасель.

По оценкам УВКПЧ ООН, главная цель руководства - отметить основные характеристики прав, закрепленных в международных договорах, и представить их в виде контекстуально адаптированных показателей и ориентиров для реализации и измерения прав человека.

Об экологическом аспекте целей устойчивого развития в области прав человека на национальном уровне рассказала на семинаре уполномоченный по правам человека в Свердловской области и новый член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Татьяна Мерзлякова. О выявлении потребностей и возможностей для расширения международного сотрудничества в сфере оценки правозащитной статистики - уполномоченный по правам человека в Воронежской области Татьяна Зражевская.

Как отметил, принявший активное участие в дискуссии, псковский омбудсмен Дмитрий Шахов: «Разработка и использование количественных показателей и стандартов в области прав человека, таких как права и темы, включенные в настоящее руководство УВКПЧ ООН, очень интересны и важны, особенно в практическом применении. Особенно это важно для оценки эффективности деятельности всех государственных органов власти, органов местного самоуправления, иных государственных органов, включая уполномоченных по правам человека, по обеспечению и защите прав граждан. Сегодня в России, как и в других странах, отсутствует единая методика системной оценки состояния с правами человека. Все это не позволяет проводить сравнительный анализ как по странам, так и по регионам, насколько в тех или иных государствах соблюдаются права человека. Представленная сегодня нам информация о системных «показателях в области прав человека», рассмотренная и подтвержденная многими экспертами ООН, заслуживает внимания и нуждается в глубоком теоретическом осмыслении для последующего практического применения». По словам Дмитрия Шахова, региональные омбудсмены с интересом отнеслись к опыту своей коллеги из Воронежской области Татьяны Зражевской, доктора юридических наук, профессора права, которая вместе со своими 16 сотрудниками аппарата, уже несколько лет проводит мониторинг прав человека в регионе на основе отдельных элементов статистического наблюдения в сфере прав человека.