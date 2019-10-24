Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где переобуть машину?
«Бригадный Подряд» в Пскове
Дом от А до Я
Кто такие шабашники?
Сапоги на первые морозы
Золотая осень где отдохнуть?
не думай о Yota
Штраф за оскорбление коллектора
Идеальное авто в Автотим
Розыгрыш Билетов
Вера Брежнева в Пскове
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Аварий не будет!
Архитектор провалов
Школа принимающих родителей
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 24.10.2019 10:332 Псковский школьник Иван Степанов получит награду в Москве за спасение тонущего ребенка 26.10.2019 14:462 В Сквере искусств в Пскове митинг против «Титан-Полимера» собрал несколько десятков человек 26.10.2019 13:390 Псковская трудовая инспекция: Нормальное рабочее время не может превышать 40 часов в неделю 26.10.2019 12:386 Елена Полонская о партийной поддержке, тандеме с сити-менеджером и работе во благо псковичей 26.10.2019 11:220 Школьники и студенты выступили с докладами об оккупации и освобождении Пскова во время ВОВ 26.10.2019 09:160 Омбудсмен по правам человека в Псковской области: В России и зарубежных странах нет единой методики системной оценки состояния прав
 
 
 
Самое популярное 23.10.2019 12:3916 Михаил Ведерников подписал постановление об увеличении времени продажи алкоголя в Псковской области 23.10.2019 17:1922 Новым гендиректором «Псковпассажиравтотранса» станет Юрий Киргинцев - источник 25.10.2019 10:511 На окраине Великих Лук обнаружены тела парня и девушки 24.10.2019 18:282 Три иномарки столкнулись на Ольгинском мосту. ФОТО 25.10.2019 10:3723 Александр Котов прокомментировал свой уход с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковская трудовая инспекция: Нормальное рабочее время не может превышать 40 часов в неделю

26.10.2019 13:39|ПсковКомментариев: 0

В Государственной инспекции труда в Псковской области рассказали о действующих нормах, по которым человек должен работать определенный промежуток времени. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, при нормальной продолжительности рабочего дня сотрудник должен отработать 8 часов с перерывом для отдыха и питания. Этот перерыв не включается в рабочее время.

«Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым договором. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником», - отметили в ведомстве.

Также в трудовой инспекции добавили, что, в соответствии со статьей 91 ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени:

- для сверхурочной работы ( статья 99 ТК РФ);

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня ( статья 101 ТК РФ).

В инспекции подчеркнули, что в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается (статья 108 ТК РФ). Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.

Теги: #трудовое законодательство #работа #трудоустройство #трудовая инспекция #работодатели
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В особой экономической зоне «Моглино» под Псковом планируют построить полимерно-битумный завод. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 557 человек
26.10.2019, 14:462 В Сквере искусств в Пскове митинг против «Титан-Полимера» собрал несколько десятков человек 26.10.2019, 14:320 В Острове заключенный получил срок за попытку сохранить запрещенные вещи личной гигиены 26.10.2019, 14:010 Диетолог назвал продукты, чаще всего вызывающие отравление 26.10.2019, 13:390 Псковская трудовая инспекция: Нормальное рабочее время не может превышать 40 часов в неделю
26.10.2019, 13:112 Росгвардейцы остановили псковича, угрожающего убить посетителя кафе на Кузбасской дивизии 26.10.2019, 12:386 Елена Полонская о партийной поддержке, тандеме с сити-менеджером и работе во благо псковичей 26.10.2019, 12:180 Псковская прокуратура сообщила подробности о ликвидированном подпольном казино 26.10.2019, 11:562 Не ведают, что творят: экс-директор Детской школы искусств рассказал о подробностях своего увольнения
26.10.2019, 11:423 Владимир Жириновский предложил создать магазины с просрочкой 26.10.2019, 11:220 Школьники и студенты выступили с докладами об оккупации и освобождении Пскова во время ВОВ 26.10.2019, 10:490 Полиция: пропавшая великолучанка может находиться в Москве 26.10.2019, 10:300 Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории телевидения
26.10.2019, 10:020 В 15-м туре первенства России псковские футболисты сыграют с «Ленинградцем» 26.10.2019, 09:420 В ПсковГУ реализовали больше 10-ти программ дополнительного профобразования по религиозно-культурному направлению 26.10.2019, 09:160 Омбудсмен по правам человека в Псковской области: В России и зарубежных странах нет единой методики системной оценки состояния прав 26.10.2019, 08:510 В ДТП в Алтайском крае погибло 8 человек
26.10.2019, 08:281 Ягодка опять 26.10.2019, 00:070 В Псковской области состоялся тренинг по профилактике девиантного поведения подростков 25.10.2019, 23:480 Дмитрий Медведев велел обосновывать штрафы за незначительное превышение скорости 25.10.2019, 23:281 В Опочецком районе полицейские остановили нетрезвую автоледи на «Волге»
25.10.2019, 22:520 Полицейские установили подозреваемых в кражах в Гдовском районе, Палкино и Себеже 25.10.2019, 22:321 В Пскове планируют изменить порядок изъятия и утилизации бесхозной ртути 25.10.2019, 22:125 СМИ узнали подробности о солдате-срочнике, убившем 8 сослуживцев в Забайкалье 25.10.2019, 22:000 Сотрудники «Горводоканала» убрали прилегающую к объектам предприятия территорию
25.10.2019, 21:400 Сотрудники ИК-4 рассказали старшеклассникам Середкинской школы об учебе в ведомственных вузах 25.10.2019, 21:280 Банк России снизит ключевую ставку до уровня 6,5% 25.10.2019, 21:200 Псковская областная библиотека детства и юношества приглашает в бесплатную фотошколу 25.10.2019, 21:000 В развитии Талабских островов определенно есть положительные сдвиги - глава Псковского района
25.10.2019, 20:471 В Великих Луках определили подрядчика на строительство новой школы на 800 мест 25.10.2019, 20:376 Дмитрий Медведев согласился переименовать возглавляемую Иваном Цецерским ассоциацию 25.10.2019, 20:355 «Акценты» Донецкого: Who is леди Полонская, «варяг» для «Псковпассажиравтотранса» и голая ведьма 25.10.2019, 20:260 Чем благотворители могут помочь реготделению фонда «Старость в радость»?
25.10.2019, 20:120 Житель Псковского района руками продавил стену мастерской и похитил инструменты и топливо 25.10.2019, 19:530 Завтра в Псковской области ожидают небольшие дожди и порывистый ветер 25.10.2019, 19:371 В Великих Луках заканчивают строить детсад на 140 мест 25.10.2019, 19:270 В сельские клубы Опочецкого района передано новое оборудование
25.10.2019, 19:200 Дарья Козьякова о зарплатах чиновников, кадровом голоде и проблемах заповедных территорий 25.10.2019, 19:120 27 октября завершается прием заявок на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» 25.10.2019, 19:120 Работа дорожников на трассе Ваулино-Торошино высоко оценена, в том числе местными жителями - Наталья Федорова 25.10.2019, 19:0710 Транспортный налог в Псковской области предлагается приблизить к ставкам в соседних регионах Северо-Запада
25.10.2019, 19:060 Профком МУП «ЖКХ» Островского района подвел итоги работы за год 25.10.2019, 19:050 ПЛН-ТВ: Псковичи о Совете собственников жилого дома 25.10.2019, 18:460 Следственное управление взяло дело одной из великолукских организаций на особый контроль 25.10.2019, 18:380 Выставка обережных славянских кукол открылась в Псковском политехническом колледже
25.10.2019, 18:180 Губернатор Псковской области выразил соболезнования близким Валерия Кондратьева 25.10.2019, 18:090 Кладбища рядом с поселением Купровщина не будет - глава Псковского района 25.10.2019, 18:000 Подведены итоги учебно-методических сборов сотрудников ОСН Северо-Западного федерального округа 25.10.2019, 17:510 В Пыталово перед судом предстанут 8 граждан Вьетнама по обвинению в незаконном пересечении границы
25.10.2019, 17:470 Появилось видео с операции по пресечению незаконной деятельности игорного клуба в Пскове 25.10.2019, 17:460 Бюджет Псковского района на плановую трехлетку будет иметь социальную направленность 25.10.2019, 17:350 Псковичей приглашают в драмтеатр на «Снежную Королеву» 25.10.2019, 17:300 У Псковской области появился еще один финансовый партнер
25.10.2019, 17:296 И. п. секретаря реготделения «Единой России» Александр Козловский намерен укрепить позиции партии в Псковской области 25.10.2019, 17:270 Светлана Мельничук: В общественную приемную Союза пенсионеров обращается до 15 человек в день 25.10.2019, 17:220 Наталья Федорова: У Псковского района выстроен конструктивный диалог с регоператором ТКО 25.10.2019, 17:111 У Псковского гуманитарного лицея появился стадион стоимостью миллион рублей
25.10.2019, 16:594 Скоропостижно скончался экс-председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев 25.10.2019, 16:526 Новый гендиректор «Псковпассажиравтотранса» пообещал сделать все для процветания предприятия. ФОТО 25.10.2019, 16:501 Павильон Псковского хлебокомбината на рынке «Нива» переехал в новое помещение 25.10.2019, 16:441 В Пскове для детей откроется школа управления марсоходом
25.10.2019, 16:271 Михаил Ведерников поздравил таможенников Псковской области: Блестяще справляются 25.10.2019, 16:190 В Пскове возбуждено уголовное дело по факту организации подпольного игорного клуба 25.10.2019, 16:160 Псковский филиал Академии ФСИН России отметил свое 27-летие 25.10.2019, 16:091 Глава Псковского района Наталья Федорова прокомментировала увольнение своего первого зама Владимира Кузя
25.10.2019, 16:000 В Псковском колледже искусств пройдет мастер-класс по игре на терменвоксе 25.10.2019, 15:530 В «Университете третьего возраста» обучаются более 2 тысяч человек 25.10.2019, 15:440 Молодежный центр приглашает псковичей принять участие в традиционном Сретенском балу 25.10.2019, 15:361 17 жителей Гдовского района пришли на депутатский прием к Владимиру Яникову
25.10.2019, 15:280 Реготделение фонда «Старость в радость»: Наша главная задача - создание волонтерских команд на местах 25.10.2019, 15:200 «Акваполис» приглашает псковичей на «Космо-шоу» 25.10.2019, 15:124 Руководитель социального проекта «Тимуровцы» рассказала, почему студенты становятся волонтерами 25.10.2019, 15:040 Александр Котов: Псковские таможенники достойно несут службу
25.10.2019, 15:000 «Дело Луначарского» с лидерами группы «Отцы хороших звуков». ВИДЕО 25.10.2019, 14:511 Кадастровую палату по Псковской области поздравили с 20-летием 25.10.2019, 14:430 Социальный проект «Тимуровцы»: Некоторые думают, что мы - бесплатная клининговая компания 25.10.2019, 14:3527 Предложили интересную работу в Москве: Людмила Цишковская покидает должность директора Псковского драмтеатра
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.