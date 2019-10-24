Общество

Псковская трудовая инспекция: Нормальное рабочее время не может превышать 40 часов в неделю

В Государственной инспекции труда в Псковской области рассказали о действующих нормах, по которым человек должен работать определенный промежуток времени. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, при нормальной продолжительности рабочего дня сотрудник должен отработать 8 часов с перерывом для отдыха и питания. Этот перерыв не включается в рабочее время.

«Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым договором. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником», - отметили в ведомстве.

Также в трудовой инспекции добавили, что, в соответствии со статьей 91 ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени:

- для сверхурочной работы ( статья 99 ТК РФ);

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня ( статья 101 ТК РФ).

В инспекции подчеркнули, что в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается (статья 108 ТК РФ). Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.