Общество

Уполномоченный по правам человека в Псковской области: Память о Валерии Кондратьеве будем хранить в наших сердцах

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов выразил соболезнование семье и близким экс-председателя Псковского областного суда Валерия Кондратьева, из-за скоропостижной смерти последнего. Как с Псковской Лентой Новостей поделился мыслями сам омбудсмен: «Ушел из жизни настоящий профессионал судебной системы, который отдал служению псковскому правосудию более 30 лет».

«Последние 10 лет мы активно взаимодействовали с Валерием Николаевичем по вопросам обеспечения и защиты в судах Псковской области прав человека, в том числе и несовершеннолетних, повышения эффективности деятельности в этом вопросе судебной системы. Валерий Кондратьев был не только профессиональным судьей, но и хорошим организатором, возглавляя Псковский областной суд, координируя работу районных и городских судов, мировых судей Псковской области. При его активной работе и поддержке в последние годы значительно улучшились условия работы судов в Псковской области, доступность правосудия для граждан. Валерию Николаевичу были присущи такие качества как требовательность к себе и коллегам по работе, особенно в сфере морально-этических норм и профессиональной компетенции, неукоснительное соблюдение законности при вынесении судебных решений, а также внимательность и доброта по отношению к людям», - отметил Дмитрий Шахов.

Также омбудсмен заключил: «Память о профессионале своего дела и настоящем гражданине своей страны Валерии Николаевиче Кондратьеве будем хранить в наших сердцах».

Напомним, Валерий Кондратьев ушел из жизни 25 октября, в возрасте 69 лет.