Общество

В Псковском областном центре медпрофилактики обсудили правила перевозки несовершеннолетних

В Псковском областном центре медицинской профилактики обсудили правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инспектор УГИБДД Мария Иванова подробно разобрала с присутствующими, что такое автокресло, для чего оно нужно и каких видов бывает.

«В ходе беседы, автоинспектор рассказала о способах установки удерживающих устройств в салоне автомобилей, а также напомнила об административной ответственности, которая предусмотрена за перевозку пассажиров без удерживающих систем, - отметили в пресс-службе. - Участники дискуссии получили исчерпывающие ответы и на другие немаловажные вопросы, Например, как организовать первую поездку малыша в автомобиле, как его одеть, чтобы не было жарко и некомфортно в пути, как обезопасить ребенка в машине».

Также собравшимся продемонстрировали фильм «Маленькие вещи имеют большое значение», который позволил закрепить полученные женщинами знания в ходе данного лектория.