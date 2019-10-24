В России отмечают День автомобилиста

В воскресенье, 27 октября, в России отмечается День автомобилиста. С профессиональным праздником работников и ветеранов автотранспортных предприятий региона поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём автомобилиста! Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты, чей труд чрезвычайно важен для общего социально-экономического развития региона и для комфортной повседневной жизни каждого жителя области, - говорится в тексте поздравления. - Все без исключения сферы нашей жизни так или иначе связаны с автомобильным транспортом.
Каждый день псковские автомобилисты перевозят тысячи пассажиров и доставляют тонны грузов, и за каждой такой поездкой стоит напряжённый труд работников автотранспортных предприятий: водителей, диспетчеров, кондукторов, механиков.
От всей души поздравляю с Днём автомобилиста всех, чья профессия связана с дорогой.
Желаю всем автомобилистам безаварийного движения и безопасных дорог!»